В Венесуэле назвали неуместным участие Зеленского в саммите ЕС и CELAC
Венесуэльский депутат Карраско: участие Зеленского в саммите ЕС и CELAC было бы неуместным
© AP Photo / Carl CourtПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Carl Court
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МЕХИКО, 15 июл — РИА Новости. Участие Владимира Зеленского в саммите Европейского союза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), который пройдет в Брюсселе 17-18 июля, было бы неуместным без приглашения российского лидера Владимира Путина, заявила РИА Новости заместитель председателя комиссии по внешней политике венесуэльского парламента Иления Роса Медина Карраско.
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"Навязывание повестки дня, отличной от латиноамериканской, было бы очень серьезной ошибкой. Я не думаю, что туда можно было бы впихнуть Зеленского. Латинская Америка полна решимости участвовать в мирном урегулировании, но если вы собираетесь пригласить Зеленского, там также должен присутствовать и президент Путин", — сказала Медина Карраско, генеральный секретарь партии Patria Para Todos (PPT).
Третий саммит ЕС — CELAC пройдет в Брюсселе 17-18 июля впервые с 2015 года, ему предшествовала встреча министров двух блоков в Буэнос-Айресе в октябре 2022 года. Известно, что из латиноамериканских лидеров поедут на эту встречу президенты Аргентины, Бразилии, Доминиканы, Кубы, Колумбии и Эквадора.
В ходе подготовки встречи глав государств европейские СМИ сообщили, что председательствующая сейчас в Евросоюзе Испания пригласила к участию в саммите Владимира Зеленского без согласования с американскими странами. По неофициальной информации, лидеры CELAC не поддержали это решение и вынудили ЕС отозвать приглашение, кроме того, остается неясным, удалось ли сторонам согласовать проект финального заявления.
"Я думаю, что участие Зеленского в этом саммите выбивалось бы из повестки. Латинская Америка и ЕС не встречались много лет, и здесь важно, чтобы оба региона имели возможность соприкоснуться в точках, представляющих интерес для обеих сторон", — пояснила Медина Карраско.
Венесуэла и Куба за неделю до саммита выступили с осуждением манипуляций европейских партнеров, предупредив, что они продолжают готовить параллельную повестку для Брюсселя, не согласуя мероприятия со странами CELAC и вопреки целям встречи глав государств.
CELAC — региональный межправительственный механизм, который способствует интеграции и развитию стран-участниц из региона Латинской Америки и Карибского бассейна. В саммите организации, который прошел 24 января в аргентинском Буэнос-Айресе, приняли участие представители 33 стран региона.