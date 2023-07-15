https://ria.ru/20230715/sammit-1884321175.html

В Венесуэле назвали неуместным участие Зеленского в саммите ЕС и CELAC

В Венесуэле назвали неуместным участие Зеленского в саммите ЕС и CELAC - РИА Новости, 15.07.2023

В Венесуэле назвали неуместным участие Зеленского в саммите ЕС и CELAC

Участие Владимира Зеленского в саммите Европейского союза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), который пройдет в Брюсселе 17-18... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T03:56

2023-07-15T03:56

2023-07-15T10:59

брюссель

латинская америка

буэнос-айрес (город)

владимир зеленский

владимир путин

евросоюз

в мире

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МЕХИКО, 15 июл — РИА Новости. Участие Владимира Зеленского в саммите Европейского союза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), который пройдет в Брюсселе 17-18 июля, было бы неуместным без приглашения российского лидера Владимира Путина, заявила РИА Новости заместитель председателя комиссии по внешней политике венесуэльского парламента Иления Роса Медина Карраско. "Навязывание повестки дня, отличной от латиноамериканской, было бы очень серьезной ошибкой. Я не думаю, что туда можно было бы впихнуть Зеленского. Латинская Америка полна решимости участвовать в мирном урегулировании, но если вы собираетесь пригласить Зеленского, там также должен присутствовать и президент Путин", — сказала Медина Карраско, генеральный секретарь партии Patria Para Todos (PPT).Третий саммит ЕС — CELAC пройдет в Брюсселе 17-18 июля впервые с 2015 года, ему предшествовала встреча министров двух блоков в Буэнос-Айресе в октябре 2022 года. Известно, что из латиноамериканских лидеров поедут на эту встречу президенты Аргентины, Бразилии, Доминиканы, Кубы, Колумбии и Эквадора. В ходе подготовки встречи глав государств европейские СМИ сообщили, что председательствующая сейчас в Евросоюзе Испания пригласила к участию в саммите Владимира Зеленского без согласования с американскими странами. По неофициальной информации, лидеры CELAC не поддержали это решение и вынудили ЕС отозвать приглашение, кроме того, остается неясным, удалось ли сторонам согласовать проект финального заявления. "Я думаю, что участие Зеленского в этом саммите выбивалось бы из повестки. Латинская Америка и ЕС не встречались много лет, и здесь важно, чтобы оба региона имели возможность соприкоснуться в точках, представляющих интерес для обеих сторон", — пояснила Медина Карраско. Венесуэла и Куба за неделю до саммита выступили с осуждением манипуляций европейских партнеров, предупредив, что они продолжают готовить параллельную повестку для Брюсселя, не согласуя мероприятия со странами CELAC и вопреки целям встречи глав государств. CELAC — региональный межправительственный механизм, который способствует интеграции и развитию стран-участниц из региона Латинской Америки и Карибского бассейна. В саммите организации, который прошел 24 января в аргентинском Буэнос-Айресе, приняли участие представители 33 стран региона.

https://ria.ru/20230715/sammit-1884314577.html

брюссель

латинская америка

буэнос-айрес (город)

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брюссель, латинская америка, буэнос-айрес (город), владимир зеленский, владимир путин, евросоюз, в мире