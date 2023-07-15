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В Венесуэле назвали неуместным участие Зеленского в саммите ЕС и CELAC - РИА Новости, 15.07.2023
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03:56 15.07.2023 (обновлено: 10:59 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/sammit-1884321175.html
В Венесуэле назвали неуместным участие Зеленского в саммите ЕС и CELAC
В Венесуэле назвали неуместным участие Зеленского в саммите ЕС и CELAC - РИА Новости, 15.07.2023
В Венесуэле назвали неуместным участие Зеленского в саммите ЕС и CELAC
Участие Владимира Зеленского в саммите Европейского союза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), который пройдет в Брюсселе 17-18... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T03:56
2023-07-15T10:59
брюссель
латинская америка
буэнос-айрес (город)
владимир зеленский
владимир путин
евросоюз
в мире
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МЕХИКО, 15 июл — РИА Новости. Участие Владимира Зеленского в саммите Европейского союза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), который пройдет в Брюсселе 17-18 июля, было бы неуместным без приглашения российского лидера Владимира Путина, заявила РИА Новости заместитель председателя комиссии по внешней политике венесуэльского парламента Иления Роса Медина Карраско. &quot;Навязывание повестки дня, отличной от латиноамериканской, было бы очень серьезной ошибкой. Я не думаю, что туда можно было бы впихнуть Зеленского. Латинская Америка полна решимости участвовать в мирном урегулировании, но если вы собираетесь пригласить Зеленского, там также должен присутствовать и президент Путин&quot;, — сказала Медина Карраско, генеральный секретарь партии Patria Para Todos (PPT).Третий саммит ЕС — CELAC пройдет в Брюсселе 17-18 июля впервые с 2015 года, ему предшествовала встреча министров двух блоков в Буэнос-Айресе в октябре 2022 года. Известно, что из латиноамериканских лидеров поедут на эту встречу президенты Аргентины, Бразилии, Доминиканы, Кубы, Колумбии и Эквадора. В ходе подготовки встречи глав государств европейские СМИ сообщили, что председательствующая сейчас в Евросоюзе Испания пригласила к участию в саммите Владимира Зеленского без согласования с американскими странами. По неофициальной информации, лидеры CELAC не поддержали это решение и вынудили ЕС отозвать приглашение, кроме того, остается неясным, удалось ли сторонам согласовать проект финального заявления. "Я думаю, что участие Зеленского в этом саммите выбивалось бы из повестки. Латинская Америка и ЕС не встречались много лет, и здесь важно, чтобы оба региона имели возможность соприкоснуться в точках, представляющих интерес для обеих сторон", — пояснила Медина Карраско. Венесуэла и Куба за неделю до саммита выступили с осуждением манипуляций европейских партнеров, предупредив, что они продолжают готовить параллельную повестку для Брюсселя, не согласуя мероприятия со странами CELAC и вопреки целям встречи глав государств. CELAC — региональный межправительственный механизм, который способствует интеграции и развитию стран-участниц из региона Латинской Америки и Карибского бассейна. В саммите организации, который прошел 24 января в аргентинском Буэнос-Айресе, приняли участие представители 33 стран региона.
https://ria.ru/20230715/sammit-1884314577.html
брюссель
латинская америка
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брюссель, латинская америка, буэнос-айрес (город), владимир зеленский, владимир путин, евросоюз, в мире
Брюссель, Латинская Америка, Буэнос-Айрес (город), Владимир Зеленский, Владимир Путин, Евросоюз, В мире
В Венесуэле назвали неуместным участие Зеленского в саммите ЕС и CELAC

Венесуэльский депутат Карраско: участие Зеленского в саммите ЕС и CELAC было бы неуместным

© AP Photo / Carl CourtПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© AP Photo / Carl Court
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МЕХИКО, 15 июл — РИА Новости. Участие Владимира Зеленского в саммите Европейского союза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), который пройдет в Брюсселе 17-18 июля, было бы неуместным без приглашения российского лидера Владимира Путина, заявила РИА Новости заместитель председателя комиссии по внешней политике венесуэльского парламента Иления Роса Медина Карраско.
«

"Навязывание повестки дня, отличной от латиноамериканской, было бы очень серьезной ошибкой. Я не думаю, что туда можно было бы впихнуть Зеленского. Латинская Америка полна решимости участвовать в мирном урегулировании, но если вы собираетесь пригласить Зеленского, там также должен присутствовать и президент Путин", — сказала Медина Карраско, генеральный секретарь партии Patria Para Todos (PPT).

Третий саммит ЕС — CELAC пройдет в Брюсселе 17-18 июля впервые с 2015 года, ему предшествовала встреча министров двух блоков в Буэнос-Айресе в октябре 2022 года. Известно, что из латиноамериканских лидеров поедут на эту встречу президенты Аргентины, Бразилии, Доминиканы, Кубы, Колумбии и Эквадора.
В ходе подготовки встречи глав государств европейские СМИ сообщили, что председательствующая сейчас в Евросоюзе Испания пригласила к участию в саммите Владимира Зеленского без согласования с американскими странами. По неофициальной информации, лидеры CELAC не поддержали это решение и вынудили ЕС отозвать приглашение, кроме того, остается неясным, удалось ли сторонам согласовать проект финального заявления.
"Я думаю, что участие Зеленского в этом саммите выбивалось бы из повестки. Латинская Америка и ЕС не встречались много лет, и здесь важно, чтобы оба региона имели возможность соприкоснуться в точках, представляющих интерес для обеих сторон", — пояснила Медина Карраско.
Венесуэла и Куба за неделю до саммита выступили с осуждением манипуляций европейских партнеров, предупредив, что они продолжают готовить параллельную повестку для Брюсселя, не согласуя мероприятия со странами CELAC и вопреки целям встречи глав государств.
CELAC — региональный межправительственный механизм, который способствует интеграции и развитию стран-участниц из региона Латинской Америки и Карибского бассейна. В саммите организации, который прошел 24 января в аргентинском Буэнос-Айресе, приняли участие представители 33 стран региона.
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БрюссельЛатинская АмерикаБуэнос-Айрес (город)Владимир ЗеленскийВладимир ПутинЕвросоюзВ мире
 
 
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