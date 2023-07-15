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Адвокат Саакашвили считает, что Грузия проигнорирует призывы Киева - РИА Новости, 15.07.2023
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10:17 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/saakashvili-1884339230.html
Адвокат Саакашвили считает, что Грузия проигнорирует призывы Киева
Адвокат Саакашвили считает, что Грузия проигнорирует призывы Киева - РИА Новости, 15.07.2023
Адвокат Саакашвили считает, что Грузия проигнорирует призывы Киева
Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что правительство Грузии не отреагирует на призывы украинского парламента помиловать... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T10:17
2023-07-15T10:17
в мире
грузия
киев
украина
михаил саакашвили
саломе зурабишвили
ираклий гарибашвили
верховная рада украины
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что правительство Грузии не отреагирует на призывы украинского парламента помиловать его подзащитного. Ранее Верховная рада Украины призвала президента Грузии Саломе Зурабишвили предоставить уполномоченному ВР по правам человека доступ к Саакашвили, помиловать бывшего президента Грузии из-за тяжелого физического состояния. Также Рада призвала парламенты стран ЕС принять соответствующие решение по поводу необходимости помиловать Саакашвили. "Хочу поблагодарить депутатов, которые поддержали это решение. Думаю, правительство Грузии особо не обратит внимание на призыв, к сожалению. У нас был опыт, когда Европарламент принимал резолюцию, что Саакашвили - политзаключенный. На это правительство никак не отреагировало, а наоборот пошли насмешки, агрессивные высказывания, в этом случае будет так же. Пока это не подействует, но это не значит, что надо руки опускать, надо бороться до конца и результат будет", - сказал Хачапуридзе в эфире телеканала "Рада". Ранее польские врачи получили всю необходимую информацию о состоянии здоровья находящегося в тбилисской клинике "Вивамед" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и согласились с тем, что содержание тяжелых металлов в организме политика, в соответствии с полученными ранее результатами анализов, находится в норме, заявил врач и клинический директор медучреждения Зураб Чхаидзе. Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что один из польских врачей, которые проводят исследование состояния здоровья Саакашвили в тбилисской клинике, якобы пытался незаконно вынести образец анализа политика, спрятав его в обуви. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20230715/saakashvili-1884319405.html
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в мире, грузия, киев, украина, михаил саакашвили, саломе зурабишвили, ираклий гарибашвили, верховная рада украины, евросоюз, европарламент, задержание саакашвили в грузии
В мире, Грузия, Киев, Украина, Михаил Саакашвили, Саломе Зурабишвили, Ираклий Гарибашвили, Верховная Рада Украины, Евросоюз, Европарламент, Задержание Саакашвили в Грузии
Адвокат Саакашвили считает, что Грузия проигнорирует призывы Киева

Адвокат Саакашвили считает, что Грузия проигнорирует призывы о помиловании подзащитного

© AP Photo / Irakli GedenidzeМихаил Саакашвили на экране во время судебного заседания в Тбилиси
Михаил Саакашвили на экране во время судебного заседания в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Михаил Саакашвили на экране во время судебного заседания в Тбилиси. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что правительство Грузии не отреагирует на призывы украинского парламента помиловать его подзащитного.
Ранее Верховная рада Украины призвала президента Грузии Саломе Зурабишвили предоставить уполномоченному ВР по правам человека доступ к Саакашвили, помиловать бывшего президента Грузии из-за тяжелого физического состояния. Также Рада призвала парламенты стран ЕС принять соответствующие решение по поводу необходимости помиловать Саакашвили.
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
Польские врачи не выявили признаков отравления Саакашвили в его анализах
02:45
"Хочу поблагодарить депутатов, которые поддержали это решение. Думаю, правительство Грузии особо не обратит внимание на призыв, к сожалению. У нас был опыт, когда Европарламент принимал резолюцию, что Саакашвили - политзаключенный. На это правительство никак не отреагировало, а наоборот пошли насмешки, агрессивные высказывания, в этом случае будет так же. Пока это не подействует, но это не значит, что надо руки опускать, надо бороться до конца и результат будет", - сказал Хачапуридзе в эфире телеканала "Рада".
Ранее польские врачи получили всю необходимую информацию о состоянии здоровья находящегося в тбилисской клинике "Вивамед" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и согласились с тем, что содержание тяжелых металлов в организме политика, в соответствии с полученными ранее результатами анализов, находится в норме, заявил врач и клинический директор медучреждения Зураб Чхаидзе.
Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что один из польских врачей, которые проводят исследование состояния здоровья Саакашвили в тбилисской клинике, якобы пытался незаконно вынести образец анализа политика, спрятав его в обуви.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
Рада призвала президента Грузии помиловать Саакашвили
Вчера, 13:19
 
В миреГрузияКиевУкраинаМихаил СаакашвилиСаломе ЗурабишвилиИраклий ГарибашвилиВерховная Рада УкраиныЕвросоюзЕвропарламентЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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