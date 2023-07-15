https://ria.ru/20230715/saakashvili-1884319405.html

Польские врачи не выявили признаков отравления Саакашвили в его анализах

Польские врачи не выявили признаков отравления Саакашвили в его анализах - РИА Новости, 15.07.2023

Польские врачи не выявили признаков отравления Саакашвили в его анализах

Польские врачи получили всю необходимую информацию о состоянии здоровья находящегося в тбилисской клинике "Вивамед" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T02:45

2023-07-15T02:45

2023-07-15T02:45

грузия

германия

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

в мире

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ТБИЛИСИ, 15 июл - РИА Новости. Польские врачи получили всю необходимую информацию о состоянии здоровья находящегося в тбилисской клинике "Вивамед" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и согласились с тем, что содержание тяжелых металлов в организме политика, в соответствии с полученными ранее результатами анализов, находится в норме, заявил врач и клинический директор медучреждения Зураб Чхаидзе. Польские врачи на днях провели исследование состояния здоровья политика, они прибыли в Грузию по просьбе членов семьи Саакашвили. "Мы все обсудили, в том числе записи нашего нутрициолога, эндокринолога, предложенное нами меню, калораж, который необходим пациенту. В пенитенциарной службе зафиксировано, какую пищу приносят ему члены его семьи, что не составляет даже четверть необходимого калоража. В разговоре мы зафиксировали наше желание и сожаление, что пациент не учитывал полностью наши рекомендации. Польские врачи получили всю информацию", - заявил Чхаидзе журналистам. По его словам, иностранные коллеги подтвердили, что в случае приема необходимой пищи состояние Саакашвили было бы лучше. Чхаидзе добавил, что врачи также ознакомились с результатами анализов из Грузии и Германии, согласно которым "ни о каком отравлении металлами речи не идет". "Мы показали им эти результаты, и они согласились, что, согласно этим данным, показатели в норме", - заявил директор, добавив, что состояние здоровья экс-президента на данный момент стабильное. Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что один из польских врачей, которые проводят исследование состояния здоровья Саакашвили в тбилисской клинике, якобы пытался незаконно вынести образец анализа политика, спрятав его в обуви. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20230715/saakashvili-1884318665.html

https://ria.ru/20230703/protest-1882013106.html

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грузия, германия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, в мире