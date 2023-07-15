https://ria.ru/20230715/rumyniya-1884354195.html
В Румынии приостановили работу еще десяти приютов для престарелых
В Румынии приостановили работу еще десяти приютов для престарелых - РИА Новости, 15.07.2023
В Румынии приостановили работу еще десяти приютов для престарелых
Еще 10 приютов для пожилых людей приостановили работу в Румынии после проверок, инициированных властями, сообщает телеканал Pro TV. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T12:50
2023-07-15T12:50
2023-07-15T12:50
в мире
румыния
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КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Еще 10 приютов для пожилых людей приостановили работу в Румынии после проверок, инициированных властями, сообщает телеканал Pro TV. "Еще десять социальных центров со всей страны приостановили свою деятельность после проверок, проведенных властями. Среди них - приют для людей с ограниченными возможностями в Китиле, Ильфове", - передает телеканал. Проверка показала, что персонала в приюте не хватает, помещения не отличаются чистотой. Кроме того, людей не кормили должным образом. Все люди, размещенные в здании, были переведены в центр управления соцзащиты в Кэлэрашь. По итогам проверки также были наложены штрафы в размере около 6,8 тысяч долларов. В начале июля в Румынии разгорелся скандал с домами для престарелых, которые местные СМИ окрестили "приютами ужасов". По версии следствия, с ноября 2020 года в уезде Илфов были созданы две организованные преступные группы, которые эксплуатировали пенсионеров и инвалидов из приютов. Согласно отчету прокуратуры, сотрудники приютов заставляли пожилых людей работать, били, оставляли без лечения и ухода, подгузники у лежачих больных менялись раз в девять дней. Помещения не отапливались и не освещались должным образом, в них не хватало нормальных кроватей и матрасов. При этом у жильцов приютов отнимали пособия и пенсии, изымали переданные родственниками продукты, одежду и лекарства. Премьер Марчел Чолаку после знакомства с материалами дела признал, что стариков фактически пытали. Подозреваемым грозит наказание за рабство, организованное преступной группой для получения финансовой выгоды. В результате проверок со стороны полиции и прокуратуры несколько человек были задержаны, семеро из них помещены под домашний арест, еще двое находятся под судебным контролем. После проверки 56 стариков из трех приютов города Волунтарь были экстренно доставлены в больницу. По данным правоохранителей, более сотни человек находились практически в рабстве. На фоне скандала в отставку ушли министр труда Мариус Будэй и министр по делам семьи Габриэла Фиря.
https://ria.ru/20230715/rumyniya-1884345068.html
https://ria.ru/20230707/pozhar-1882719041.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния
В Румынии приостановили работу еще десяти приютов для престарелых
В Румынии после проверок приостановили работу еще десяти приютов для престарелых
КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости.
Еще 10 приютов для пожилых людей приостановили работу в Румынии после проверок, инициированных властями, сообщает телеканал Pro TV
.
"Еще десять социальных центров со всей страны приостановили свою деятельность после проверок, проведенных властями. Среди них - приют для людей с ограниченными возможностями в Китиле, Ильфове", - передает телеканал.
Институт судебной медицины Румынии проверит "приюты ужасов", сообщают СМИ
Проверка показала, что персонала в приюте не хватает, помещения не отличаются чистотой. Кроме того, людей не кормили должным образом. Все люди, размещенные в здании, были переведены в центр управления соцзащиты в Кэлэрашь. По итогам проверки также были наложены штрафы в размере около 6,8 тысяч долларов.
В начале июля в Румынии разгорелся скандал с домами для престарелых, которые местные СМИ окрестили "приютами ужасов". По версии следствия, с ноября 2020 года в уезде Илфов были созданы две организованные преступные группы, которые эксплуатировали пенсионеров и инвалидов из приютов. Согласно отчету прокуратуры, сотрудники приютов заставляли пожилых людей работать, били, оставляли без лечения и ухода, подгузники у лежачих больных менялись раз в девять дней. Помещения не отапливались и не освещались должным образом, в них не хватало нормальных кроватей и матрасов. При этом у жильцов приютов отнимали пособия и пенсии, изымали переданные родственниками продукты, одежду и лекарства. Премьер Марчел Чолаку после знакомства с материалами дела признал, что стариков фактически пытали. Подозреваемым грозит наказание за рабство, организованное преступной группой для получения финансовой выгоды.
В результате проверок со стороны полиции и прокуратуры несколько человек были задержаны, семеро из них помещены под домашний арест, еще двое находятся под судебным контролем. После проверки 56 стариков из трех приютов города Волунтарь были экстренно доставлены в больницу. По данным правоохранителей, более сотни человек находились практически в рабстве. На фоне скандала в отставку ушли министр труда Мариус Будэй и министр по делам семьи Габриэла Фиря.
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