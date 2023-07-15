https://ria.ru/20230715/rumyniya-1884354195.html

В Румынии приостановили работу еще десяти приютов для престарелых

В Румынии приостановили работу еще десяти приютов для престарелых - РИА Новости, 15.07.2023

В Румынии приостановили работу еще десяти приютов для престарелых

Еще 10 приютов для пожилых людей приостановили работу в Румынии после проверок, инициированных властями, сообщает телеканал Pro TV. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T12:50

2023-07-15T12:50

2023-07-15T12:50

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румыния

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КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Еще 10 приютов для пожилых людей приостановили работу в Румынии после проверок, инициированных властями, сообщает телеканал Pro TV. "Еще десять социальных центров со всей страны приостановили свою деятельность после проверок, проведенных властями. Среди них - приют для людей с ограниченными возможностями в Китиле, Ильфове", - передает телеканал. Проверка показала, что персонала в приюте не хватает, помещения не отличаются чистотой. Кроме того, людей не кормили должным образом. Все люди, размещенные в здании, были переведены в центр управления соцзащиты в Кэлэрашь. По итогам проверки также были наложены штрафы в размере около 6,8 тысяч долларов. В начале июля в Румынии разгорелся скандал с домами для престарелых, которые местные СМИ окрестили "приютами ужасов". По версии следствия, с ноября 2020 года в уезде Илфов были созданы две организованные преступные группы, которые эксплуатировали пенсионеров и инвалидов из приютов. Согласно отчету прокуратуры, сотрудники приютов заставляли пожилых людей работать, били, оставляли без лечения и ухода, подгузники у лежачих больных менялись раз в девять дней. Помещения не отапливались и не освещались должным образом, в них не хватало нормальных кроватей и матрасов. При этом у жильцов приютов отнимали пособия и пенсии, изымали переданные родственниками продукты, одежду и лекарства. Премьер Марчел Чолаку после знакомства с материалами дела признал, что стариков фактически пытали. Подозреваемым грозит наказание за рабство, организованное преступной группой для получения финансовой выгоды. В результате проверок со стороны полиции и прокуратуры несколько человек были задержаны, семеро из них помещены под домашний арест, еще двое находятся под судебным контролем. После проверки 56 стариков из трех приютов города Волунтарь были экстренно доставлены в больницу. По данным правоохранителей, более сотни человек находились практически в рабстве. На фоне скандала в отставку ушли министр труда Мариус Будэй и министр по делам семьи Габриэла Фиря.

https://ria.ru/20230715/rumyniya-1884345068.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, румыния