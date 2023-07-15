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Итало-российская торговая палата думает о расчетах в рублях - РИА Новости, 15.07.2023
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10:30 15.07.2023 (обновлено: 13:39 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/rubli-1884340778.html
Итало-российская торговая палата думает о расчетах в рублях
Итало-российская торговая палата думает о расчетах в рублях - РИА Новости, 15.07.2023
Итало-российская торговая палата думает о расчетах в рублях
Итало-российская торговая палата (ИРТП) планирует создать систему, которая позволит российским компаниям покупать итальянские товары, разрешенные для ввоза в... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T10:30
2023-07-15T13:39
экономика
россия
италия
итало-российская торговая палата
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Итало-российская торговая палата (ИРТП) планирует создать систему, которая позволит российским компаниям покупать итальянские товары, разрешенные для ввоза в РФ, заявил в интервью РИА Новости глава ИРТП Фердинандо Пелаццо. По его словам, на данный момент есть трудности с товарообменом между Италией и Россией даже по тем категориям товаров, которые не подпадают под санкции. "Мы хотим создать систему, которая позволит российскому покупателю платить в рублях нам, а мы с нашего счета в третьей стране потом могли бы переводить эти деньги в Италию", – сказал Пелаццо. Он добавил, что необходимо провести переговоры с банками, найти третью страну и установить отношения с центробанком этого государства. "Таким образом мы даем возможность платить в рублях, что немаловажно для российского покупателя. Мы можем достаточно просто убедить банки и центробанки, что мы не занимается отмыванием средств. Юридический инструмент, который мы планируем использовать – платежный агент. Любой продавец может определить агента, который получает эти деньги по доверенности", - отметил Пелаццо. Он подчеркнул, что цель инициативы состоит не в разрешении нелегальных сделок, а в облегчении торговли разрешенными категориями товаров. "Остались вопросы, которые требуют пары месяцев. Это переговоры с банками… Думаю, что весь процесс займет несколько месяцев", – заключил Пелаццо. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230715/rubl-1884313690.html
https://ria.ru/20230713/korruptsiya-1883883871.html
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экономика, россия, италия, итало-российская торговая палата
Экономика, Россия, Италия, Итало-российская торговая палата
Итало-российская торговая палата думает о расчетах в рублях

Глава ИРТП Пелаццо: торговая палата думает над механизмом оплаты товаров рублями

© iStock.com / undefined undefinedРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© iStock.com / undefined undefined
Российские рубли. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Итало-российская торговая палата (ИРТП) планирует создать систему, которая позволит российским компаниям покупать итальянские товары, разрешенные для ввоза в РФ, заявил в интервью РИА Новости глава ИРТП Фердинандо Пелаццо.
По его словам, на данный момент есть трудности с товарообменом между Италией и Россией даже по тем категориям товаров, которые не подпадают под санкции.
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"Мы хотим создать систему, которая позволит российскому покупателю платить в рублях нам, а мы с нашего счета в третьей стране потом могли бы переводить эти деньги в Италию", – сказал Пелаццо.
Он добавил, что необходимо провести переговоры с банками, найти третью страну и установить отношения с центробанком этого государства. "Таким образом мы даем возможность платить в рублях, что немаловажно для российского покупателя. Мы можем достаточно просто убедить банки и центробанки, что мы не занимается отмыванием средств. Юридический инструмент, который мы планируем использовать – платежный агент. Любой продавец может определить агента, который получает эти деньги по доверенности", - отметил Пелаццо.
Он подчеркнул, что цель инициативы состоит не в разрешении нелегальных сделок, а в облегчении торговли разрешенными категориями товаров.
"Остались вопросы, которые требуют пары месяцев. Это переговоры с банками… Думаю, что весь процесс займет несколько месяцев", – заключил Пелаццо.
Читайте полный текст интервью >>>
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