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Мурашко: раньше новые регионы не получали профилактической помощи - РИА Новости, 15.07.2023
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07:14 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/regiona-1884325972.html
Мурашко: раньше новые регионы не получали профилактической помощи
Мурашко: раньше новые регионы не получали профилактической помощи - РИА Новости, 15.07.2023
Мурашко: раньше новые регионы не получали профилактической помощи
Жители новых регионов России до вхождения в состав РФ были лишены возможности получить профилактическую медпомощь, сообщил РИА Новости министр здравоохранения... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T07:14
2023-07-15T07:14
россия
херсонская область
луганская народная республика
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Жители новых регионов России до вхождения в состав РФ были лишены возможности получить профилактическую медпомощь, сообщил РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Жители Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик до их вхождения в состав Российской Федерации были фактически лишены возможности получить профилактическую медицинскую помощь", - сказал Мурашко. Он отметил, что сейчас оказание такой помощи крайне важно.
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россия
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россия, херсонская область , луганская народная республика, михаил мурашко, общество
Россия, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Михаил Мурашко, Общество
Мурашко: раньше новые регионы не получали профилактической помощи

Мурашко: новые регионы до вхождения состав России не получали профилактическую медпомощь

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Жители новых регионов России до вхождения в состав РФ были лишены возможности получить профилактическую медпомощь, сообщил РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Жители Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик до их вхождения в состав Российской Федерации были фактически лишены возможности получить профилактическую медицинскую помощь", - сказал Мурашко.
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Он отметил, что сейчас оказание такой помощи крайне важно.
 
РоссияХерсонская областьЛуганская Народная РеспубликаМихаил МурашкоОбщество
 
 
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