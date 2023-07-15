https://ria.ru/20230715/regiona-1884325972.html

Мурашко: раньше новые регионы не получали профилактической помощи

Мурашко: раньше новые регионы не получали профилактической помощи - РИА Новости, 15.07.2023

Мурашко: раньше новые регионы не получали профилактической помощи

Жители новых регионов России до вхождения в состав РФ были лишены возможности получить профилактическую медпомощь, сообщил РИА Новости министр здравоохранения... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T07:14

2023-07-15T07:14

2023-07-15T07:14

россия

херсонская область

луганская народная республика

михаил мурашко

общество

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Жители новых регионов России до вхождения в состав РФ были лишены возможности получить профилактическую медпомощь, сообщил РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Жители Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик до их вхождения в состав Российской Федерации были фактически лишены возможности получить профилактическую медицинскую помощь", - сказал Мурашко. Он отметил, что сейчас оказание такой помощи крайне важно.

https://ria.ru/20230712/skoraya-1883728653.html

россия

херсонская область

луганская народная республика

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россия, херсонская область , луганская народная республика, михаил мурашко, общество