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Глава Евросовета призвал разблокировать Лачинский коридор

Глава Евросовета призвал разблокировать Лачинский коридор - РИА Новости, 15.07.2023

Глава Евросовета призвал разблокировать Лачинский коридор

Глава Евросовета Шарль Мишель на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым состоявшейся в субботу в... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T21:56

2023-07-15T21:56

2023-07-15T21:56

азербайджан

в мире

шарль мишель

евросовет

никол пашинян

армения

ильхам алиев

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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БРЮССЕЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым состоявшейся в субботу в Брюсселе заявил о необходимости открытия Лачинского коридора. "Мы обсудили положение армянского населения Карабаха и ситуацию вокруг Лачинского коридора. Нынешняя ситуация явно нестабильна, она не отвечает чьим-либо интересам… Я подчеркнул необходимость открытия Лачинского коридора", - сказал Мишель журналистам по итогам переговоров. Он также отметил готовность Азербайджана поставлять гуманитарные товары через Агдам. "Я считаю оба варианта важными. Призываю обеспечить поставки гуманитарных грузов обеих сторон для удовлетворения потребностей населения", - сказал глава Евросовета. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признаёт суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.

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армения

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азербайджан, в мире, шарль мишель, евросовет, никол пашинян, армения, ильхам алиев, ситуация на армяно-азербайджанской границе