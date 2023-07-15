Рейтинг@Mail.ru
Глава Евросовета призвал разблокировать Лачинский коридор - РИА Новости, 15.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:56 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/razblokirovka-1884408403.html
Глава Евросовета призвал разблокировать Лачинский коридор
Глава Евросовета призвал разблокировать Лачинский коридор - РИА Новости, 15.07.2023
Глава Евросовета призвал разблокировать Лачинский коридор
Глава Евросовета Шарль Мишель на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым состоявшейся в субботу в... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T21:56
2023-07-15T21:56
азербайджан
в мире
шарль мишель
евросовет
никол пашинян
армения
ильхам алиев
ситуация на армяно-азербайджанской границе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587293829_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b42a4fc82d5f53bb9c022157d452a487.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым состоявшейся в субботу в Брюсселе заявил о необходимости открытия Лачинского коридора. "Мы обсудили положение армянского населения Карабаха и ситуацию вокруг Лачинского коридора. Нынешняя ситуация явно нестабильна, она не отвечает чьим-либо интересам… Я подчеркнул необходимость открытия Лачинского коридора", - сказал Мишель журналистам по итогам переговоров. Он также отметил готовность Азербайджана поставлять гуманитарные товары через Агдам. "Я считаю оба варианта важными. Призываю обеспечить поставки гуманитарных грузов обеих сторон для удовлетворения потребностей населения", - сказал глава Евросовета. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признаёт суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587293829_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_c528113eed9379e432cb6b39d9256bfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
азербайджан, в мире, шарль мишель, евросовет, никол пашинян, армения, ильхам алиев, ситуация на армяно-азербайджанской границе
Азербайджан, В мире, Шарль Мишель, Евросовет, Никол Пашинян, Армения, Ильхам Алиев, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
Глава Евросовета призвал разблокировать Лачинский коридор

Глава Евросовета Мишель призвал разблокировать Лачинский коридор

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВывеска на въезде в город Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
Вывеска на въезде в город Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вывеска на въезде в город Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым состоявшейся в субботу в Брюсселе заявил о необходимости открытия Лачинского коридора.
«
"Мы обсудили положение армянского населения Карабаха и ситуацию вокруг Лачинского коридора. Нынешняя ситуация явно нестабильна, она не отвечает чьим-либо интересам… Я подчеркнул необходимость открытия Лачинского коридора", - сказал Мишель журналистам по итогам переговоров.
Он также отметил готовность Азербайджана поставлять гуманитарные товары через Агдам. "Я считаю оба варианта важными. Призываю обеспечить поставки гуманитарных грузов обеих сторон для удовлетворения потребностей населения", - сказал глава Евросовета.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признаёт суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.
Блокировка Лачинского коридора в Азербайджане
17 декабря 2022, 12:31
Инфографика
Блокировка Лачинского коридораПосмотреть
 
АзербайджанВ миреШарль МишельЕвросоветНикол ПашинянАрменияИльхам АлиевСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала