https://ria.ru/20230715/rammstein-1884393946.html

В Берлине прошла акция протеста феминисток против концертов Rammstein

В Берлине прошла акция протеста феминисток против концертов Rammstein - РИА Новости, 15.07.2023

В Берлине прошла акция протеста феминисток против концертов Rammstein

В немецкой столице состоялось протестное шествие сторонниц и сторонников идей феминизма против концертов Rammstein, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T19:07

2023-07-15T19:07

2023-07-15T19:07

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БЕРЛИН, 15 июл - РИА Новости. В немецкой столице состоялось протестное шествие сторонниц и сторонников идей феминизма против концертов Rammstein, передает корреспондент РИА Новости с места событий. В Берлине 15, 16 и 18 июля состоятся концерты группы Rammstein. Ранее берлинский сенатор по культуре Джо Чиало заявил агентству DPA, что несмотря на петицию против проведения концертов группы в Берлине, нет законных оснований для их отмены. На каждый из концертов, которые состоятся в Mercedes-Benz Arena, было распродано около 60 тысяч билетов. "Патриархальное насилие, очевидное в случае Rammstein - это не единичный случай, а система. Поэтому мы протестуем в субботу, 15 июля, против концертов Rammstein в Берлине", - говорится в анонсе организаторов на канале Twitter "Kein Rammstein in Berlin" (Нет Rammstein в Берлине).К началу протеста на площади в районе Вестенд собралось несколько сотен человек и несколько десятков полицейских автомобилей. Участники демонстрации несли плакаты и транспаранты с надписями "Только да - значит да!", "Не давать сцену преступникам". Перед началом протестного движения организаторы призвали покинуть демонстрацию людей с майками Rammstein. Несколько десятков нарядов полиции останавливали движение автомобилей и сопровождали шествие до конечной точки (арены Mercedes-Benz Arena), где участники демонстрации в очередной раз выразили протест против "патриархальности" группы и призвали к запрету ее концертов. Несмотря на многочисленное присутствие фанатов группы рядом с ареной, демонстрация прошла мирно. Ранее девушка по имени Шелби Линн обвинила Тилля Линдеманна в добавлении наркотиков в ее напиток перед концертом Rammstein в Вильнюсе. После данного инцидента ряд женщин анонимно обратились в радиостанцию NDR и Süddeutsche Zeitung, выдвинув серьезные обвинения против фронтмена. Сам Линдеманн нанял адвокатов, которые готовы в судебном порядке доказать невиновность своего клиента. Его юристы подадут судебный иск против распространивших утверждения об изнасиловании, а также проверят ряд СМИ на предмет несоблюдения нейтральности в освещении обстоятельств дела. Также были наняты эксперты в области судебной медицины, которые по распространенным в соцсетях фотографиям Линн, где та показала синяки на своем теле, определили, что эти ушибы, вероятнее всего, были результатом несчастного случая, а не насилия с чьей-либо стороны.

https://ria.ru/20230609/rammstein-1877304675.html

https://ria.ru/20230605/lindemann-1876172196.html

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тилль линдеманн, rammstein, берлин (город), германия, в мире