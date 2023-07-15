https://ria.ru/20230715/pvo-1884311813.html
Украинские СМИ сообщили о работе ПВО в Николаевской области
Украинские СМИ сообщили о работе ПВО в Николаевской области - РИА Новости, 15.07.2023
Украинские СМИ сообщили о работе ПВО в Николаевской области
Система ПВО работает в Николаевской области, в регионе объявлена воздушная тревога. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T00:07
2023-07-15T00:07
2023-07-15T00:07
специальная военная операция на украине
николаевская область
вооруженные силы рф
киев
херсонская область
в мире
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Система ПВО работает в Николаевской области, в регионе объявлена воздушная тревога. "Николаевщина - работает ПВО по БПЛА", - говорится в сообщении издания "Зеркало недели" в телеграм-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Николаевской области, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230713/zaporozhe-1884006016.html
николаевская область
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николаевская область, вооруженные силы рф, киев, херсонская область , в мире
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Вооруженные силы РФ, Киев, Херсонская область , В мире
Украинские СМИ сообщили о работе ПВО в Николаевской области
"Зеркало недели": в Николаевской области работает система ПВО