https://ria.ru/20230715/pvo-1884311813.html

Украинские СМИ сообщили о работе ПВО в Николаевской области

Украинские СМИ сообщили о работе ПВО в Николаевской области - РИА Новости, 15.07.2023

Украинские СМИ сообщили о работе ПВО в Николаевской области

Система ПВО работает в Николаевской области, в регионе объявлена воздушная тревога. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T00:07

2023-07-15T00:07

2023-07-15T00:07

специальная военная операция на украине

николаевская область

вооруженные силы рф

киев

херсонская область

в мире

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Система ПВО работает в Николаевской области, в регионе объявлена воздушная тревога. "Николаевщина - работает ПВО по БПЛА", - говорится в сообщении издания "Зеркало недели" в телеграм-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Николаевской области, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230713/zaporozhe-1884006016.html

николаевская область

киев

херсонская область

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николаевская область, вооруженные силы рф, киев, херсонская область , в мире