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Стюардесса рассказала о необычных привычках владельцев частных самолетов
Стюардесса рассказала о необычных привычках владельцев частных самолетов - РИА Новости, 15.07.2023
Стюардесса рассказала о необычных привычках владельцев частных самолетов
Стюардесса частного самолета рассказала, как бортпроводников готовят к полетам и какой сервис требуют на лайнерах очень состоятельные клиенты, сообщает Mirror. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T03:41
2023-07-15T03:41
2023-07-15T03:41
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Стюардесса частного самолета рассказала, как бортпроводников готовят к полетам и какой сервис требуют на лайнерах очень состоятельные клиенты, сообщает Mirror.Синди Ковалевски работала в VistaJet – компании, занимающейся перевозками на бизнес-джетах. Стюардесса обслуживала клиентов, которые могли заплатить за часовой полет от 11 тысяч долларов. Она попала в компанию, проработав несколько лет на регулярных рейсах. Многие ее коллеги поступали на службу с опытом обслуживания клиентов в пятизвездочных отелях и на роскошных яхтах.Перед началом работы в частной авиации стюардессы две недели тренировались в учебном лагере на Мальте. После курса они знали не только технику безопасности в небе, но и могли оказать медпомощь и даже умели разбираться в настроении изнеженных собак пассажиров."Животные в таком полете должны получать исключительное обслуживание – как и их хозяева", – пояснила Синди.Преподаватели Британского института дворецких учили стюардесс сервировке стола и столовому этикету. Профессиональные няни объясняли, как ухаживать за детьми разного возраста. Уроки бортпроводникам давали сомелье, поскольку нужно было уметь рекомендовать вино, знать характеристики сортов винограда – это важный навык.Еще одна стюардесса частных авиалиний, Эмилия Джорж, говорит, что очень богатые пассажиры рассматривают джеты как воздушное такси. "Например, разведенные супруги, разделявшие опеку над собакой, отправляли ее на частном самолете туда и обратно", – вспоминает она.По словам Эмилии, такие лайнеры внутри начинены самой современной техникой. Также она видела на борту тренажерные залы, диско-комнаты с шестами для танцев и даже трон из чистого золота.
https://ria.ru/20230714/puteshestviya-1883694208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, мальта, туристы, пассажиры
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Мальта, туристы, Пассажиры
Стюардесса рассказала о необычных привычках владельцев частных самолетов
Стюардесса рассказала, что видела на частных бортах танцплощадки и трон из золота
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости.
Стюардесса частного самолета рассказала, как бортпроводников готовят к полетам и какой сервис требуют на лайнерах очень состоятельные клиенты, сообщает
Mirror.
Синди Ковалевски работала в VistaJet – компании, занимающейся перевозками на бизнес-джетах. Стюардесса обслуживала клиентов, которые могли заплатить за часовой полет от 11 тысяч долларов. Она попала в компанию, проработав несколько лет на регулярных рейсах. Многие ее коллеги поступали на службу с опытом обслуживания клиентов в пятизвездочных отелях и на роскошных яхтах.
Перед началом работы в частной авиации стюардессы две недели тренировались в учебном лагере на Мальте
. После курса они знали не только технику безопасности в небе, но и могли оказать медпомощь и даже умели разбираться в настроении изнеженных собак пассажиров.
"Животные в таком полете должны получать исключительное обслуживание – как и их хозяева", – пояснила Синди.
Преподаватели Британского института дворецких учили стюардесс сервировке стола и столовому этикету. Профессиональные няни объясняли, как ухаживать за детьми разного возраста. Уроки бортпроводникам давали сомелье, поскольку нужно было уметь рекомендовать вино, знать характеристики сортов винограда – это важный навык.
Еще одна стюардесса частных авиалиний, Эмилия Джорж, говорит, что очень богатые пассажиры рассматривают джеты как воздушное такси. "Например, разведенные супруги, разделявшие опеку над собакой, отправляли ее на частном самолете туда и обратно", – вспоминает она.
По словам Эмилии, такие лайнеры внутри начинены самой современной техникой. Также она видела на борту тренажерные залы, диско-комнаты с шестами для танцев и даже трон из чистого золота.
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