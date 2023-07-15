https://ria.ru/20230715/prizyv-1884348006.html

В России завершился весенний призыв

В России завершился весенний призыв - РИА Новости, 15.07.2023

В России завершился весенний призыв

Весенний призыв в РФ завершен, в Вооруженные Силы и другие воинские формирования направлены 147 тысяч человек, сообщили в субботу в МО РФ. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T11:49

2023-07-15T11:49

2023-07-15T11:49

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Весенний призыв в РФ завершен, в Вооруженные Силы и другие воинские формирования направлены 147 тысяч человек, сообщили в субботу в МО РФ. "Весенний 2023 года призыв граждан на военную службу завершен. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2023 г. № 220 весной этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 147 тыс. человек", - говорится в сообщении. В российском военном ведомстве напомнили, что призывные комиссии начали свою работу с 1 апреля, а отправки призывников со сборных пунктов в войска начались с 20 апреля. Молодые люди, прибывшие в военкоматы, имели право выбора пройти военную службу в различных видах и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора. Отмечается что призывникам перед отправкой выдали повседневную форму одежды: для ВМФ - черного цвета, для ВКС и ВДВ - синего, для остальных видов и родов войск - защитного цвета, а также банковские и персональные электронные карты-несессеры. "Для обеспечения воинских перевозок были задействованы 14 рейсов самолетов авиации Вооруженных Сил Российской Федерации, 9 воинских эшелонов, 153 рейса гражданской авиации, более 2 тыс. вагонов в составе пассажирских поездов, а также автомобильный транспорт воинских частей", - отметили в Минобороны. Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. "Особое внимание уделялось комплектованию научных, научно- производственных и спортивных рот. В научные и научно-производственные роты было направлено около 490 молодых ребят, а в спортивные роты около 200 человек, членов сборной России по олимпийским видам спорта", - подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20230404/prizyv-1862875741.html

https://ria.ru/20230715/prizyv-1884347879.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия