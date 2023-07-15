https://ria.ru/20230715/prizyv-1884347879.html

Зарубежные СМИ пытались сорвать весенний призыв, заявило Минобороны

Зарубежные СМИ пытались сорвать весенний призыв, заявило Минобороны - РИА Новости, 15.07.2023

Зарубежные СМИ пытались сорвать весенний призыв, заявило Минобороны

Зарубежные СМИ пытались сорвать весенний призыв в Вооруженные силы России, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T11:49

2023-07-15T11:49

2023-07-15T14:18

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Зарубежные СМИ пытались сорвать весенний призыв в Вооруженные силы России, сообщило Министерство обороны. "Основная работа была возложена на сотрудников военных комиссариатов, выполнивших государственную задачу в сложной обстановке, в условиях негативного воздействия со стороны зарубежных средств массовой информации, направленного в первую очередь на срыв выполнения мероприятий призыва", — указали в ведомстве.Кроме того, иностранные медиа пытались дискредитировать российскую армию.В Министерстве отметили, что весенний призыв завершился."В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2023 года № 220 весной этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 147 тысяч человек", — уточнили в Минобороны.Призывные комиссии начали свою работу с 1 апреля, а отправки призывников со сборных пунктов в войска стартовали с 20 апреля. Молодые люди, прибывшие в военкоматы, имели право выбора пройти военную службу в различных видах и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора. Призывникам перед отправкой выдали повседневную форму одежды: для ВМФ — черного цвета, для ВКС и ВДВ — синего, для остальных видов и родов войск — защитного цвета, а также банковские и персональные электронные карты-несессеры."Для обеспечения воинских перевозок были задействованы 14 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил Российской Федерации, девять воинских эшелонов, 153 рейса гражданской авиации, более двух тысяч вагонов в составе пассажирских поездов, а также автомобильный транспорт воинских частей", — рассказали в Минобороны.Большинство призывников зачислили в учебные соединения и воинские части, где они в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность."Особое внимание уделялось комплектованию научных, научно- производственных и спортивных рот. В научные и научно-производственные роты было направлено около 490 молодых ребят, а в спортивные роты около 200 человек, членов сборной России по олимпийским видам спорта", — добавили в оборонном ведомстве.В министерстве также добавили, что военнослужащих по призыву, чьи установленные сроки службы завершились, своевременно уволили и отправили к местам проживания.

https://ria.ru/20230404/prizyv-1862875741.html

https://ria.ru/20230708/shoygu-1882929692.html

https://ria.ru/20230331/prizyvnik-1862049680.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)