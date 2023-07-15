https://ria.ru/20230715/prazdnik-1884352839.html
План празднования юбилея Псково-Печерского монастыря одобрили
План празднования юбилея Псково-Печерского монастыря одобрили - РИА Новости, 15.07.2023
План празднования юбилея Псково-Печерского монастыря одобрили
Правительство России на заседании в четверг одобрило мероприятия по подготовке и проведению празднования 550-летия со дня образования Свято-Успенского... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T12:32
2023-07-15T12:32
2023-07-15T12:32
религия
россия
печора
общество
религия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило мероприятия по подготовке и проведению празднования 550-летия со дня образования Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры, сообщает пресс-служба кабмина в субботу. "Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Проект распоряжения предполагает, в частности, благоустройство общественных и дворовых территорий, реконструкцию инженерных, водопроводных, тепловых сетей, сетей водоотведения, ремонт здания автостанции, а также покупку автобусов.
https://ria.ru/20230713/moskva-1884072152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, печора, общество, религия
Религия, Россия, Печора, Общество, Религия
План празднования юбилея Псково-Печерского монастыря одобрили
Правительство одобрило план празднования 550-летия Псково-Печерского монастыря
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Правительство России на заседании в четверг одобрило мероприятия по подготовке и проведению празднования 550-летия со дня образования Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры, сообщает пресс-служба кабмина
в субботу.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Проект распоряжения предполагает, в частности, благоустройство общественных и дворовых территорий, реконструкцию инженерных, водопроводных, тепловых сетей, сетей водоотведения, ремонт здания автостанции, а также покупку автобусов.
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