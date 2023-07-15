https://ria.ru/20230715/prazdnik-1884352839.html

План празднования юбилея Псково-Печерского монастыря одобрили

План празднования юбилея Псково-Печерского монастыря одобрили - РИА Новости, 15.07.2023

План празднования юбилея Псково-Печерского монастыря одобрили

Правительство России на заседании в четверг одобрило мероприятия по подготовке и проведению празднования 550-летия со дня образования Свято-Успенского... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T12:32

2023-07-15T12:32

2023-07-15T12:32

религия

россия

печора

общество

религия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило мероприятия по подготовке и проведению празднования 550-летия со дня образования Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры, сообщает пресс-служба кабмина в субботу. "Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Проект распоряжения предполагает, в частности, благоустройство общественных и дворовых территорий, реконструкцию инженерных, водопроводных, тепловых сетей, сетей водоотведения, ремонт здания автостанции, а также покупку автобусов.

https://ria.ru/20230713/moskva-1884072152.html

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печора

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, печора, общество, религия