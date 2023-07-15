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План празднования юбилея Псково-Печерского монастыря одобрили - РИА Новости, 15.07.2023
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Религия
 
12:32 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/prazdnik-1884352839.html
План празднования юбилея Псково-Печерского монастыря одобрили
План празднования юбилея Псково-Печерского монастыря одобрили - РИА Новости, 15.07.2023
План празднования юбилея Псково-Печерского монастыря одобрили
Правительство России на заседании в четверг одобрило мероприятия по подготовке и проведению празднования 550-летия со дня образования Свято-Успенского... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T12:32
2023-07-15T12:32
религия
россия
печора
общество
религия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило мероприятия по подготовке и проведению празднования 550-летия со дня образования Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры, сообщает пресс-служба кабмина в субботу. "Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Проект распоряжения предполагает, в частности, благоустройство общественных и дворовых территорий, реконструкцию инженерных, водопроводных, тепловых сетей, сетей водоотведения, ремонт здания автостанции, а также покупку автобусов.
https://ria.ru/20230713/moskva-1884072152.html
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Религия, Россия, Печора, Общество, Религия
План празднования юбилея Псково-Печерского монастыря одобрили

Правительство одобрило план празднования 550-летия Псково-Печерского монастыря

© РИА Новости / Павел Герасимов | Перейти в медиабанкСвято-Успенский Псково-Печерский монастырь
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Павел Герасимов
Перейти в медиабанк
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило мероприятия по подготовке и проведению празднования 550-летия со дня образования Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры, сообщает пресс-служба кабмина в субботу.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Проект распоряжения предполагает, в частности, благоустройство общественных и дворовых территорий, реконструкцию инженерных, водопроводных, тепловых сетей, сетей водоотведения, ремонт здания автостанции, а также покупку автобусов.
Вид на центр Москвы - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Стали известны даты празднования Дня города в Москве
13 июля, 19:58
 
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