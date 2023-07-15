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Мэр Омска взял на контроль тушение пожара на крыше пятиэтажного дома
Мэр Омска взял на контроль тушение пожара на крыше пятиэтажного дома - РИА Новости, 15.07.2023
Мэр Омска взял на контроль тушение пожара на крыше пятиэтажного дома
Мэр Омска Сергей Шелест взял на контроль устранение последствий пожара и оказание помощи людям, пострадавшим во время возгорания крыши пятиэтажного дома,... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T21:59
2023-07-15T21:59
2023-07-15T21:59
происшествия
омск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ОМСК, 15 июн - РИА Новости. Мэр Омска Сергей Шелест взял на контроль устранение последствий пожара и оказание помощи людям, пострадавшим во время возгорания крыши пятиэтажного дома, рассказали в пресс-службе городской администрации. Пожар произошел около полуночи. Произошло возгорание крыши пятиэтажного дома по адресу Бульвар Победы, 3. Языки пламени вырывались из-под кровли и чердака здания. По данным пресс-службы МЧС России, 65 человек и 11 единиц техники тушат возгорание на площади 800 "квадратов". По предварительной информации, пострадавших нет. "На месте работают пожарные расчеты, сотрудники департамента общественной безопасности администрации города. Пострадавших нет, проводится эвакуация людей. Мэр Омска Сергей Шелест взял на контроль устранение последствий пожара и оказание помощи людям", - сообщил в пресс-службе администрации города. Тушение огня продолжается. На месте работает шесть пожарных машин и газоспасательная служба. На место тушения выехал начальник главного управления МЧС России по Омской области Владислав Колодинский.
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происшествия, омск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, омская область
Происшествия, Омск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Омская область
Мэр Омска взял на контроль тушение пожара на крыше пятиэтажного дома
Мэр Омска взял на контроль тушение пожара на крыше пятиэтажки и оказание помощи людям