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При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:53 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/postradavshiy-1884415456.html
При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель
При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.07.2023
При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T23:53
2023-07-15T23:53
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 15 июля по состоянию на 23.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): по улице Березовской, 2 "а" ранен мужчина 1975 года рождения", - рассказали в представительстве.Ранее представительство сообщило, что в 21.20 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230715/spetsoperatsiya-1883892493.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель

В ДНР сообщили, что при украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 15 июля по состоянию на 23.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): по улице Березовской, 2 "а" ранен мужчина 1975 года рождения", - рассказали в представительстве.
Ранее представительство сообщило, что в 21.20 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.07.2023
Вчера, 15:25
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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