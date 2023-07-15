https://ria.ru/20230715/postradavshiy-1884415456.html

При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель

При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.07.2023

При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T23:53

2023-07-15T23:53

2023-07-15T23:53

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 15 июля по состоянию на 23.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): по улице Березовской, 2 "а" ранен мужчина 1975 года рождения", - рассказали в представительстве.Ранее представительство сообщило, что в 21.20 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230715/spetsoperatsiya-1883892493.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины