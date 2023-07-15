https://ria.ru/20230715/polyakov-1884378446.html

Суд рассказал подробности дела против администратора "Кремлевской прачки"

Суд рассказал подробности дела против администратора "Кремлевской прачки" - РИА Новости, 15.07.2023

Суд рассказал подробности дела против администратора "Кремлевской прачки"

Арестованный Михаил Поляков, который, по данным СМИ, является администратором телеграм-канала "Кремлевская прачка", подозревается в вымогательстве 40 миллионов... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T16:20

2023-07-15T16:20

2023-07-15T16:23

происшествия

москва

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Арестованный Михаил Поляков, который, по данным СМИ, является администратором телеграм-канала "Кремлевская прачка", подозревается в вымогательстве 40 миллионов рублей у IT-компании "Ланит", сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы. "Поляков подозревается в вымогательстве 40 миллионов рублей от АО "Ланит" - лидера российской отрасли информационных технологий", - сказали в суде. Там добавили, что Поляков занимает должность замдиректора по безопасности АНО "Дирекция всемирного фестиваля молодежи". По версии следствия, он с 2020 по 2023 годы получил 40 миллионов рублей у АО "Ланит". Деньги вымогались за отказ от публикации сведений (так называемый "блок на негатив"), которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам АО "Ланит" и руководству АО "Ланит". Возбуждено дело о вымогательстве в особо крупном размере, максимальная санкция - лишение свободы на 15 лет. Суд арестовал подозреваемого до 13 сентября.

https://ria.ru/20230307/feyki-1856346027.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва