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Суд рассказал подробности дела против администратора "Кремлевской прачки" - РИА Новости, 15.07.2023
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16:20 15.07.2023 (обновлено: 16:23 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/polyakov-1884378446.html
Суд рассказал подробности дела против администратора "Кремлевской прачки"
Суд рассказал подробности дела против администратора "Кремлевской прачки" - РИА Новости, 15.07.2023
Суд рассказал подробности дела против администратора "Кремлевской прачки"
Арестованный Михаил Поляков, который, по данным СМИ, является администратором телеграм-канала "Кремлевская прачка", подозревается в вымогательстве 40 миллионов... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T16:20
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происшествия
москва
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Арестованный Михаил Поляков, который, по данным СМИ, является администратором телеграм-канала "Кремлевская прачка", подозревается в вымогательстве 40 миллионов рублей у IT-компании "Ланит", сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы. "Поляков подозревается в вымогательстве 40 миллионов рублей от АО "Ланит" - лидера российской отрасли информационных технологий", - сказали в суде. Там добавили, что Поляков занимает должность замдиректора по безопасности АНО "Дирекция всемирного фестиваля молодежи". По версии следствия, он с 2020 по 2023 годы получил 40 миллионов рублей у АО "Ланит". Деньги вымогались за отказ от публикации сведений (так называемый "блок на негатив"), которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам АО "Ланит" и руководству АО "Ланит". Возбуждено дело о вымогательстве в особо крупном размере, максимальная санкция - лишение свободы на 15 лет. Суд арестовал подозреваемого до 13 сентября.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Суд рассказал подробности дела против администратора "Кремлевской прачки"

Администратора "Кремлевской прачки" Полякова подозревают в вымогательстве у IT-компании

© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда | Перейти в медиабанкЭкс-полковник ФСБ Михаил Поляков на заседании Тверского суда Москвы. Стоп-кадр видео
Экс-полковник ФСБ Михаил Поляков на заседании Тверского суда Москвы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда
Перейти в медиабанк
Экс-полковник ФСБ Михаил Поляков на заседании Тверского суда Москвы. Стоп-кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Арестованный Михаил Поляков, который, по данным СМИ, является администратором телеграм-канала "Кремлевская прачка", подозревается в вымогательстве 40 миллионов рублей у IT-компании "Ланит", сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.
«
"Поляков подозревается в вымогательстве 40 миллионов рублей от АО "Ланит" - лидера российской отрасли информационных технологий", - сказали в суде.
Там добавили, что Поляков занимает должность замдиректора по безопасности АНО "Дирекция всемирного фестиваля молодежи". По версии следствия, он с 2020 по 2023 годы получил 40 миллионов рублей у АО "Ланит". Деньги вымогались за отказ от публикации сведений (так называемый "блок на негатив"), которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам АО "Ланит" и руководству АО "Ланит".
Возбуждено дело о вымогательстве в особо крупном размере, максимальная санкция - лишение свободы на 15 лет. Суд арестовал подозреваемого до 13 сентября.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
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