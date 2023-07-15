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Суд арестовал предполагаемого администратора "Кремлевской прачки"
Суд арестовал предполагаемого администратора "Кремлевской прачки" - РИА Новости, 15.07.2023
Суд арестовал предполагаемого администратора "Кремлевской прачки"
Тверской суд Москвы арестовал по делу о вымогательстве Михаила Полякова, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T13:58
2023-07-15T13:58
2023-07-15T14:16
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал по делу о вымогательстве Михаила Полякова, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Полякова меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказал собеседник агентства. По данным СМИ, подозреваемый — администратор телеграм-канала "Кремлевская прачка".Срок ареста установили до 13 сентября. Полякову вменяют статья о вымогательстве, максимальная санкция - лишение свободы на 15 лет. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об аресте его предполагаемого соучастника Александра Санина.Накануне издание РБК со ссылкой на близкий к МВД источник и телеграм-канал "112" написало, что в Москве задержали бывшего полковника ФСБ, администратора телеграм-канала "Кремлевская прачка" Михаила Полякова.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд арестовал предполагаемого администратора "Кремлевской прачки"
Суд арестовал предполагаемого администратора Telegram-канала "Кремлевская прачка" Полякова
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал по делу о вымогательстве Михаила Полякова, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Полякова меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказал собеседник агентства.
По данным СМИ, подозреваемый — администратор телеграм-канала "Кремлевская прачка".
Срок ареста установили до 13 сентября.
Полякову вменяют статья о вымогательстве, максимальная санкция - лишение свободы на 15 лет.
В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об аресте его предполагаемого соучастника Александра Санина.
Накануне издание РБК со ссылкой на близкий к МВД источник и телеграм-канал "112" написало, что в Москве задержали бывшего полковника ФСБ
, администратора телеграм-канала "Кремлевская прачка" Михаила Полякова.
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