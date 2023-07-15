https://ria.ru/20230715/polyakov-1884361744.html

Суд арестовал предполагаемого администратора "Кремлевской прачки"

Суд арестовал предполагаемого администратора "Кремлевской прачки" - РИА Новости, 15.07.2023

Суд арестовал предполагаемого администратора "Кремлевской прачки"

Тверской суд Москвы арестовал по делу о вымогательстве Михаила Полякова, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T13:58

2023-07-15T13:58

2023-07-15T14:16

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москва

россия

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал по делу о вымогательстве Михаила Полякова, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Полякова меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказал собеседник агентства. По данным СМИ, подозреваемый — администратор телеграм-канала "Кремлевская прачка".Срок ареста установили до 13 сентября. Полякову вменяют статья о вымогательстве, максимальная санкция - лишение свободы на 15 лет. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об аресте его предполагаемого соучастника Александра Санина.Накануне издание РБК со ссылкой на близкий к МВД источник и телеграм-канал "112" написало, что в Москве задержали бывшего полковника ФСБ, администратора телеграм-канала "Кремлевская прачка" Михаила Полякова.

https://ria.ru/20230307/feyki-1856346027.html

москва

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, россия