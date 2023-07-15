https://ria.ru/20230715/polyakov-1884349907.html

Следствие просит арестовать вероятного администратора "Кремлевской прачки"

Следствие просит арестовать вероятного администратора "Кремлевской прачки" - РИА Новости, 15.07.2023

Следствие просит арестовать вероятного администратора "Кремлевской прачки"

Следствие просит арестовать по делу о вымогательстве Михаила Полякова, сказали РИА Новости в Тверском суде Москвы. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T12:06

2023-07-15T12:06

2023-07-15T12:45

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Следствие просит арестовать по делу о вымогательстве Михаила Полякова, сказали РИА Новости в Тверском суде Москвы. "В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Полякова меры пресечения в виде заключения под стражу", — заявил собеседник агентства.По данным некоторых СМИ, подозреваемый — администратор телеграм-канала "Кремлевская прачка".Полякову вменяют статью о вымогательстве, максимальная санкция — лишение свободы на 15 лет. Накануне издание РБК со ссылкой на близкий к МВД источник и телеграм-канал "112" написало, что в Москве задержали бывшего полковника ФСБ, администратора телеграм-канала "Кремлевская прачка" Михаила Полякова.

https://ria.ru/20230203/gusov-1849618785.html

россия

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, россия, москва