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Следствие просит арестовать вероятного администратора "Кремлевской прачки" - РИА Новости, 15.07.2023
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12:06 15.07.2023 (обновлено: 12:45 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/polyakov-1884349907.html
Следствие просит арестовать вероятного администратора "Кремлевской прачки"
Следствие просит арестовать вероятного администратора "Кремлевской прачки" - РИА Новости, 15.07.2023
Следствие просит арестовать вероятного администратора "Кремлевской прачки"
Следствие просит арестовать по делу о вымогательстве Михаила Полякова, сказали РИА Новости в Тверском суде Москвы. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T12:06
2023-07-15T12:45
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Следствие просит арестовать по делу о вымогательстве Михаила Полякова, сказали РИА Новости в Тверском суде Москвы. &quot;В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Полякова меры пресечения в виде заключения под стражу&quot;, — заявил собеседник агентства.По данным некоторых СМИ, подозреваемый — администратор телеграм-канала "Кремлевская прачка".Полякову вменяют статью о вымогательстве, максимальная санкция — лишение свободы на 15 лет. Накануне издание РБК со ссылкой на близкий к МВД источник и телеграм-канал "112" написало, что в Москве задержали бывшего полковника ФСБ, администратора телеграм-канала "Кремлевская прачка" Михаила Полякова.
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Следствие просит арестовать вероятного администратора "Кремлевской прачки"

Следствие просит арестовать возможного администратора Telegram-канала "Кремлевская прачка"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Следствие просит арестовать по делу о вымогательстве Михаила Полякова, сказали РИА Новости в Тверском суде Москвы.
«

"В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Полякова меры пресечения в виде заключения под стражу", — заявил собеседник агентства.

По данным некоторых СМИ, подозреваемый — администратор телеграм-канала "Кремлевская прачка".
Полякову вменяют статью о вымогательстве, максимальная санкция — лишение свободы на 15 лет.
Накануне издание РБК со ссылкой на близкий к МВД источник и телеграм-канал "112" написало, что в Москве задержали бывшего полковника ФСБ, администратора телеграм-канала "Кремлевская прачка" Михаила Полякова.
Администратор Telegram-канала Новый век Александр Гусов в суде
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