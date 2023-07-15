https://ria.ru/20230715/polyakov-1884349907.html
Следствие просит арестовать вероятного администратора "Кремлевской прачки"
Следствие просит арестовать вероятного администратора "Кремлевской прачки" - РИА Новости, 15.07.2023
Следствие просит арестовать вероятного администратора "Кремлевской прачки"
Следствие просит арестовать по делу о вымогательстве Михаила Полякова, сказали РИА Новости в Тверском суде Москвы. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T12:06
2023-07-15T12:06
2023-07-15T12:45
происшествия
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Следствие просит арестовать по делу о вымогательстве Михаила Полякова, сказали РИА Новости в Тверском суде Москвы. "В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Полякова меры пресечения в виде заключения под стражу", — заявил собеседник агентства.По данным некоторых СМИ, подозреваемый — администратор телеграм-канала "Кремлевская прачка".Полякову вменяют статью о вымогательстве, максимальная санкция — лишение свободы на 15 лет. Накануне издание РБК со ссылкой на близкий к МВД источник и телеграм-канал "112" написало, что в Москве задержали бывшего полковника ФСБ, администратора телеграм-канала "Кремлевская прачка" Михаила Полякова.
https://ria.ru/20230203/gusov-1849618785.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Следствие просит арестовать вероятного администратора "Кремлевской прачки"
Следствие просит арестовать возможного администратора Telegram-канала "Кремлевская прачка"