https://ria.ru/20230715/politika-1884270928.html

Итоги политического сезона: радоваться нечему

Итоги политического сезона: радоваться нечему - РИА Новости, 15.07.2023

Итоги политического сезона: радоваться нечему

Теоретически начиная с сегодняшнего дня политическая элита ЕС живет по летнему графику: истеблишмент подводит итоги истекшего сезона (не удалось ровным счетом... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T08:00

2023-07-15T08:00

2023-07-15T09:21

аналитика

россия

европа

евросоюз

украина

франция

эммануэль макрон

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Теоретически начиная с сегодняшнего дня политическая элита ЕС живет по летнему графику: истеблишмент подводит итоги истекшего сезона (не удалось ровным счетом ничего, кроме как растратить все деньги, а пройтись по сусекам лишний раз не получится — казна пуста), его прислуга пакует багаж, чтобы отправить хозяев на вакации в шато, замки, виллы и резиденции. Кстати, эти приятные бонусы оплачивает все та же казна. Но всем этим деятелям, от фрау фон дер Ляйен, месье Мишеля, сеньора Борреля до герра Столтенберга, отнюдь не весело.Одна из опор Евросоюза и НАТО — Франция, считавшаяся по максимуму политически и экономически прочной, зашаталась под мощными волнами народных выступлений.Которые во Франции принято называть исключительно "беспорядками". Новый вид лицемерия: если против власти выступают проплаченные хулиганы в странах за пределами ЕС, то это всегда "революция и народный гнев против прогнившего режима" (Украина с ее Майданом или выступления в Иране, Ливане и далее по списку), это Европа считает абсолютно легитимным. Ну а в самой Европе — и конечно же, во Франции — такого рода действия расцениваются законом исключительно как попытка "насильственного бунта". И за это не просто светит тюрьма, но и мгновенный суд. Без нюансов и вариантов.Франция, вместо того чтобы отмечать День взятия Бастилии, де-факто ввела режим ЧП на всей территории страны, как и сопутствующий ему комендантский час: в течение 48 часов на улицах дежурят 130 тысяч вооруженных до зубов правоохранителей (это чуть больше половины всего личного состава), несколько крупных городов отказались от народных гуляний вечером, более того, где-то отменили и фейерверки. Рестрикции коснулись в том числе Амьена — родного города Макрона. Земляка, получившего в результате, как нам объясняют, демократических выборов второй мандат президента, не просто не любят, а вполне открыто либо презирают, либо ненавидят. Хотя, если бы Макрон действительно занимался делами собственной страны, да даже и Европы, а не играл краплеными картами в геополитику, все могло быть иначе.Сначала намечались торжества, затем аресты, а потом — решили совместить.В принципе для нынешнего парижского режима, который елозит по соцсетям, как старлетка по дивану продюсера — последняя, чтобы получить роль, а первый — чтобы найти возмутителей спокойствия, призывающих к восстанию, до того, чтобы превратиться в диктатуру в легком (пока) формате, осталось сделать не так много шагов.Тем временем на Африканском континенте, который на протяжении столетий парижский режим использовал как источник бесплатных природных и человеческих ресурсов (Франция занималась работорговлей с XVII века, так что учитесь выдавать черное за белое, салаги!), прозвучало спокойное и лаконичное заявление президента ЮАР Рамафосы о том, что саммит БРИКС "пройдет в очном режиме". Пресса Франции захлебнулась одновременно и желчью, и слюной. Про присутствие Макрона не было сказано ровным счетом ничего.Хотя он и напрашивался изо всех сил, заранее поставив себя в абсолютно зависимую, слабую и потому унизительную позицию. Да и что такое вообще сегодня для лидеров Африки нынешний европейский истеблишмент? Потомки тех, кто продавал их предков? Проводники существующей и сегодня неоколониальной политики? Торговцы крадеными природными богатствами? Кто все эти люди, что довели ситуацию в геополитике и глобальной экономике до полной ручки и сегодня абсолютно не знающие, что делать дальше. Как с теми, кем они пытаются управлять, так и с другими континентами и цивилизациями, которые они пытаются (в очередной раз) под себя подмять или проломить.Встроившись в систему защиты интересов американского гегемона, объединенная Европа разом потеряла политическую субъектность, экономическую независимость, финансовую стабильность. Россия, в войне с которой США используют Европу как прокладку, сообщила, что ее инфляция в годовом исчислении не превышает трех с половиной процентов. В этот момент где-то зарыдала тройка "прибалтийских пони", которых по ошибке принимали за "балтийских тигров", пока те жили на русском сырье и щедрых брюссельских субвенциях. Сегодня в регионе, в котором из ресурсов остались лишь географическое положение и болезненная русофобия, инфляция измеряется двузначными цифрами.Политический сезон объединенная Европа заканчивает, когда все слышнее предостережения о дефиците газа, несмотря на "заполненные по максимуму ПХГ", когда ее ждет резкое повышение цен на нефть после решения Эр-Рияда о сокращении добычи и, разумеется, не менее стремительный рост налогов, которые будут драть с нищающего населения. Последнее было названо "необходимостью совершать коллективные усилия".Захотят ли европейцы жить вот так, как им предлагают их политики?Сумеют ли власти удержать социум от хаоса, используя в том числе репрессии? Пока это вопросы, но вскоре они могут стать предвестниками революционной ситуации, той самой, когда "низы не хотят, а верхи не могут".Да, и нелишним будет напомнить, что Париж восстал в июле 1789 года вовсе не ради "свободы, равенства и братства", а из-за дороговизны хлеба и повышения налогов.

https://ria.ru/20230714/makron-1884167378.html

https://ria.ru/20230712/poryadok-1883785923.html

https://ria.ru/20230712/bred-1883646916.html

https://ria.ru/20230623/niger-1880000481.html

https://ria.ru/20230623/afrika-1879995280.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, россия, европа, евросоюз, украина, франция, эммануэль макрон