Захарова прокомментировала предотвращение покушения на Симоньян и Собчак
Захарова назвала подготовку покушения на Симоньян и Собчак попыткой террора против россиян
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Поводом для несостоявшегося покушения украинских спецслужб на главного редактора телеканала RT и международной медиагруппы "Россия сегодня" Маргариты Симоньян, а также журналиста Ксении Собчак, стала их профессиональная деятельность, это очередная попытка террористического нападения киевского режима на россиян, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства.
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"Речь идет об очередной попытке террористического нападения на российских гражданских лиц, организованной киевским режимом, который тщательно опекается западными кураторами. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все детали, однако уже сейчас очевидно, что поводом для несостоявшегося покушения стала профессиональная деятельность российских журналистов", - заявила Захарова.
"Все происходящее в очередной раз показывает террористическую сущность режима Владимира Зеленского, ответственного за целую серию терактов", - подчеркнула Захарова.
Симоньян регулярно получает угрозы, внесена в различные списки, уже не в первый предотвращается покушение украинских спецслужб против нее, указала она.
При этом, отметила она, не стоит ожидать реакции от профильных международных структур.
"Вряд ли дождемся реакции от профильных международных организаций. Патологическое лицемерие давно стало политической традицией западного либерализма и его безусловным рефлексом", - указала официальный представитель российского МИД.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом подготовки украинскими спецслужбами убийства Симоньян и Собчак.
В Москве и Рязанской области задержаны неонацисты из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.