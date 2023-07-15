https://ria.ru/20230715/pogoda-1884371350.html

Повышение температуры до 29 градусов ожидается в Европейской России

Повышение температуры до 29 градусов ожидается в Европейской России - РИА Новости, 15.07.2023

Повышение температуры до 29 градусов ожидается в Европейской России

Прекращение дождей и повышение температуры до плюс 29 градусов по Цельсию ожидаются в Европейской России на следующей неделе, сообщил в своем телеграм-канале... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T15:13

2023-07-15T15:13

2023-07-15T15:41

общество

михаил леус

россия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Прекращение дождей и повышение температуры до плюс 29 градусов по Цельсию ожидаются в Европейской России на следующей неделе, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что уходящая неделя "погрузила" центральные области Европейской России в осень. И если средняя температура воздуха первой декады июля превышала климатическую норму более чем на градус, то к середине месяца температурная аномалия сменила знак на противоположный, она также подбирается к одному градусу. "Однако ближайшие прогнозы говорят о перестройке синоптических процессов, прекращении дождей и повышении температуры", - написал Леус. Специалист отметил, что уже в предстоящее воскресенье небольшие дожди на русской равнине пройдут лишь местами, а температура повысится до плюс 19-24 градусов. "С началом новой недели в регион и вовсе вернётся лето! В теплом секторе североатлантического циклона вероятность дождей будет невелика, а воздух прогреется до плюс 24-29 градусов. Тепло будет и во вторник, однако после полудня Центральный округ окажется на пути холодного атмосферного фронта, он принесет с собой грозовые дожди и начнет ограничивать дневной прогрев. В результате днем уже не выше плюс 22-27 градусов", - написал Леус. По словам синоптика, в среду, уходя на восток, фронтальный раздел откроет дорогу в регионы средней полосы холодному воздуху. "На фоне кратковременных дождей будет уже не теплее плюс 17-22 градусов. Да и до конца рабочей недели время от времени будут идти дожди, а дневная температура останется в пределах плюс 18-23 градусов, что совсем не соответствует календарю, так как именно на это время приходятся самые жаркие дни года", - добавил Леус.

https://ria.ru/20230714/sochi-1884163525.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230713/anapa-1883903682.html

https://ria.ru/20230714/lifty-1883999642.html

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общество, михаил леус, россия