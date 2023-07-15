https://ria.ru/20230715/podrostok-1884394132.html

В Химках подросток за рулем машины сбил четырех человек

В Химках подросток за рулем машины сбил четырех человек - РИА Новости, 15.07.2023

В Химках подросток за рулем машины сбил четырех человек

Подросток за рулем отцовской иномарки въехал в остановку в подмосковных Химках, в результате аварии пострадали четверо рабочих, двое из которых... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T19:07

2023-07-15T19:07

2023-07-15T19:07

происшествия

химки

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Подросток за рулем отцовской иномарки въехал в остановку в подмосковных Химках, в результате аварии пострадали четверо рабочих, двое из которых госпитализированы, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка полиции. Инцидент произошел в субботу в микрорайоне Новогорск городского округа Химки, уточнили в главке. "Несовершеннолетний 2007 года рождения, управляя автомобилем иностранного производства, который принадлежит его отцу, совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четверо рабочих, производящих ремонтные работы. Двое из них госпитализированы", - сообщили в пресс-службе. Дальнейшую судьбу подростка в полиции не раскрыли. На месте происшествия работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства инцидента, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230715/gruzovik-1884385214.html

https://ria.ru/20230715/dtp-1884355491.html

химки

московская область (подмосковье)

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происшествия, химки, московская область (подмосковье)