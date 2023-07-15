https://ria.ru/20230715/podrostok-1884383812.html

В Красноярском крае нашли воспитанника детского дома, сбежавшего с оружием

В Красноярском крае нашли воспитанника детского дома, сбежавшего с оружием - РИА Новости, 15.07.2023

В Красноярском крае нашли воспитанника детского дома, сбежавшего с оружием

В Красноярском крае найден 17-летний воспитанник детского дома, три недели назад сбежавший с оружием в город Бородино, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T17:19

2023-07-15T17:19

2023-07-15T17:48

происшествия

бородино

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

зеленогорск

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КРАСНОЯРСК, 15 июл – РИА Новости. В Красноярском крае найден 17-летний воспитанник детского дома, три недели назад сбежавший с оружием в город Бородино, сообщает региональная прокуратура. Ранее в СК сообщили, что в конце июня подросток ушел из детского дома к отцу своего знакомого, проживающего по улице Нагорная в городе Бородино, чтобы покормить животных, но больше его не видели. После визита из сейфа хозяина дома пропало две единицы огнестрельного оружия и несколько патронов к нему. По данным прокуратуры, подросток ранее состоял на учете в органах за грабеж и кражу. "Найден 17-летний воспитанник детского дома в Бородино, который 23 июня 2023 года самовольно покинул учреждение и похитил из сейфа оружие, принадлежащее отцу его знакомого. Сегодня подросток задержан у КПП Зеленогорска", - говорится в сообщении. Зеленогорск – это закрытое административно-территориальное образование, в котором расположено урановое производство. В прокуратуре сообщили, что подросток показал место, куда выбросил оружие, оно найдено и изъято.

https://radiosputnik.ria.ru/20230601/deti-1875658164.html

https://ria.ru/20230714/podrostok-1884103627.html

бородино

красноярский край

зеленогорск

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происшествия, бородино, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, зеленогорск