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Правительство профинансирует благоустройство Печор в Псковской области - РИА Новости, 15.07.2023
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11:34 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/pechory-1884346301.html
Правительство профинансирует благоустройство Печор в Псковской области
Правительство профинансирует благоустройство Печор в Псковской области - РИА Новости, 15.07.2023
Правительство профинансирует благоустройство Печор в Псковской области
Правительство профинансирует реконструкцию коммунальной инфраструктуры и благоустройство территорий в Печорах, на эти цели будет направлено более 1,4 миллиарда... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T11:34
2023-07-15T11:34
правительство рф
печоры
псковская область
печорский район
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Москва, 15 июл - РИА Новости. Правительство профинансирует реконструкцию коммунальной инфраструктуры и благоустройство территорий в Печорах, на эти цели будет направлено более 1,4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба кабмина. "Более 1,4 миллиарда рублей будет направлено на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале правительства. Отмечается, что данные средства позволят отремонтировать и модернизировать инженерные, водопроводные и тепловые сети общей протяженностью более 27 километров. Кроме того, федеральное финансирование даст возможность благоустроить общественные территории города, обустроить туристическую пешеходную тропу по окрестностям Печор протяженностью 29 километров, провести капитальный ремонт автостанции в Печорах, закупить 12 автобусов. В августе 2023 года город Печоры Псковской области станет центром торжеств, посвященных 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры. Эти места пользуются большой популярностью у туристов – по данным кабмина, в 2022 году Печорский район посетили более 230 тысяч человек.
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псковская область
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правительство рф, печоры, псковская область, печорский район
Правительство РФ, Печоры, Псковская область, Печорский район
Правительство профинансирует благоустройство Печор в Псковской области

Правительство направит более 1,4 миллиарда рублей на благоустройство Печор

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСвято-Успенский Псково-Печерский монастырь в Псковской области
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь в Псковской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь в Псковской области. Архивное фото
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Москва, 15 июл - РИА Новости. Правительство профинансирует реконструкцию коммунальной инфраструктуры и благоустройство территорий в Печорах, на эти цели будет направлено более 1,4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба кабмина.
"Более 1,4 миллиарда рублей будет направлено на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале правительства.
Отмечается, что данные средства позволят отремонтировать и модернизировать инженерные, водопроводные и тепловые сети общей протяженностью более 27 километров.
Кроме того, федеральное финансирование даст возможность благоустроить общественные территории города, обустроить туристическую пешеходную тропу по окрестностям Печор протяженностью 29 километров, провести капитальный ремонт автостанции в Печорах, закупить 12 автобусов.
В августе 2023 года город Печоры Псковской области станет центром торжеств, посвященных 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры. Эти места пользуются большой популярностью у туристов – по данным кабмина, в 2022 году Печорский район посетили более 230 тысяч человек.
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