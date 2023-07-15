https://ria.ru/20230715/pechory-1884346301.html
Правительство профинансирует благоустройство Печор в Псковской области
Правительство профинансирует благоустройство Печор в Псковской области - РИА Новости, 15.07.2023
Правительство профинансирует благоустройство Печор в Псковской области
Правительство профинансирует реконструкцию коммунальной инфраструктуры и благоустройство территорий в Печорах, на эти цели будет направлено более 1,4 миллиарда... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T11:34
2023-07-15T11:34
2023-07-15T11:34
правительство рф
печоры
псковская область
печорский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755846071_0:3:3306:1862_1920x0_80_0_0_3832e80b68c06177f3e2952e57b91139.jpg
Москва, 15 июл - РИА Новости. Правительство профинансирует реконструкцию коммунальной инфраструктуры и благоустройство территорий в Печорах, на эти цели будет направлено более 1,4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба кабмина. "Более 1,4 миллиарда рублей будет направлено на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале правительства. Отмечается, что данные средства позволят отремонтировать и модернизировать инженерные, водопроводные и тепловые сети общей протяженностью более 27 километров. Кроме того, федеральное финансирование даст возможность благоустроить общественные территории города, обустроить туристическую пешеходную тропу по окрестностям Печор протяженностью 29 километров, провести капитальный ремонт автостанции в Печорах, закупить 12 автобусов. В августе 2023 года город Печоры Псковской области станет центром торжеств, посвященных 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры. Эти места пользуются большой популярностью у туристов – по данным кабмина, в 2022 году Печорский район посетили более 230 тысяч человек.
https://ria.ru/20221101/pskov-1828102986.html
печоры
псковская область
печорский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755846071_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_62c04aac323ec030b49620c323242fc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф, печоры, псковская область, печорский район
Правительство РФ, Печоры, Псковская область, Печорский район
Правительство профинансирует благоустройство Печор в Псковской области
Правительство направит более 1,4 миллиарда рублей на благоустройство Печор
Москва, 15 июл - РИА Новости.
Правительство профинансирует реконструкцию коммунальной инфраструктуры и благоустройство территорий в Печорах, на эти цели будет направлено более 1,4 миллиарда рублей, сообщила
пресс-служба кабмина.
"Более 1,4 миллиарда рублей будет направлено на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале правительства.
Отмечается, что данные средства позволят отремонтировать и модернизировать инженерные, водопроводные и тепловые сети общей протяженностью более 27 километров.
Кроме того, федеральное финансирование даст возможность благоустроить общественные территории города, обустроить туристическую пешеходную тропу по окрестностям Печор протяженностью 29 километров, провести капитальный ремонт автостанции в Печорах, закупить 12 автобусов.
В августе 2023 года город Печоры Псковской области
станет центром торжеств, посвященных 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры. Эти места пользуются большой популярностью у туристов – по данным кабмина, в 2022 году Печорский район
посетили более 230 тысяч человек.
Грибы и гении: где искать вдохновение в Пскове