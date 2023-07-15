https://ria.ru/20230715/pechory-1884346301.html

Правительство профинансирует благоустройство Печор в Псковской области

Правительство профинансирует благоустройство Печор в Псковской области - РИА Новости, 15.07.2023

Правительство профинансирует благоустройство Печор в Псковской области

Правительство профинансирует реконструкцию коммунальной инфраструктуры и благоустройство территорий в Печорах, на эти цели будет направлено более 1,4 миллиарда... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T11:34

2023-07-15T11:34

2023-07-15T11:34

правительство рф

печоры

псковская область

печорский район

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Москва, 15 июл - РИА Новости. Правительство профинансирует реконструкцию коммунальной инфраструктуры и благоустройство территорий в Печорах, на эти цели будет направлено более 1,4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба кабмина. "Более 1,4 миллиарда рублей будет направлено на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале правительства. Отмечается, что данные средства позволят отремонтировать и модернизировать инженерные, водопроводные и тепловые сети общей протяженностью более 27 километров. Кроме того, федеральное финансирование даст возможность благоустроить общественные территории города, обустроить туристическую пешеходную тропу по окрестностям Печор протяженностью 29 километров, провести капитальный ремонт автостанции в Печорах, закупить 12 автобусов. В августе 2023 года город Печоры Псковской области станет центром торжеств, посвященных 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры. Эти места пользуются большой популярностью у туристов – по данным кабмина, в 2022 году Печорский район посетили более 230 тысяч человек.

https://ria.ru/20221101/pskov-1828102986.html

печоры

псковская область

печорский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

правительство рф, печоры, псковская область, печорский район