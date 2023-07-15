https://ria.ru/20230715/parizh-1884346431.html
В Париже и пригородах за ночь зафиксировали 62 поджога
В Париже и пригородах за ночь зафиксировали 62 поджога - РИА Новости, 15.07.2023
В Париже и пригородах за ночь зафиксировали 62 поджога
Полиция Парижа зафиксировала 62 случая поджогов во французской столице и ее пригородах в ночь после 14 июля, когда в стране отмечается национальной праздник... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T11:36
2023-07-15T11:36
2023-07-15T11:36
в мире
франция
париж
жеральд дарманен
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ПАРИЖ, 15 июл - РИА Новости. Полиция Парижа зафиксировала 62 случая поджогов во французской столице и ее пригородах в ночь после 14 июля, когда в стране отмечается национальной праздник День взятия Бастилии, 53 человека были задержаны, передает в субботу телеканал BFMTV. "В ночь с пятницы на субботу 53 человека были задержаны… В общей сложности 62 поджога имущества было зафиксировано", - говорится на сайте канала. Отмечается, что в обоих случаях цифры значительно ниже, чем в прошлом году. В материале канала сказано, что число задержаний в день национального праздника снизилось на 80%, а количество поджогов – на 70%. Ранее телеканал сообщал со ссылкой на МВД, что во Франции в ночь после 14 июля было проведено 96 задержаний, 255 автомобилей были подожжены, 51 раз фейерверк был применен против сил правопорядка. Среди полицейских, жандармов и сотрудников пожарной службы семь человек получили ранения. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен в свою очередь написал на своей странице в Twitter, что уровень беспорядков 14 июля в этом году значительно ниже, чем в 2022 году. Ранее Дарманен заявлял, что после вспышек массовых беспорядков во Франции для поддержания правопорядка 13 и 14 июля будут задействованы 130 тысяч правоохранителей, в том числе подразделения спецназа. Министр также сообщал, что движение наземного общественного транспорта в стране в эти дни будет прекращаться в 22.00 по местному времени, и объявил о запрете на проведение демонстраций до 15 июля. До этого власти также ввели запрет частным лицам на продажу и транспортировку фейерверков до 15 июля включительно.
https://ria.ru/20230709/frantsiya-1883057235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж, жеральд дарманен
В мире, Франция, Париж, Жеральд Дарманен
В Париже и пригородах за ночь зафиксировали 62 поджога
В Париже и пригородах зафиксировали 62 поджога в ночь после Дня взятия Бастилии
ПАРИЖ, 15 июл - РИА Новости.
Полиция Парижа зафиксировала 62 случая поджогов во французской столице и ее пригородах в ночь после 14 июля, когда в стране отмечается национальной праздник День взятия Бастилии, 53 человека были задержаны, передает в субботу телеканал BFMTV
.
"В ночь с пятницы на субботу 53 человека были задержаны… В общей сложности 62 поджога имущества было зафиксировано", - говорится на сайте канала.
Отмечается, что в обоих случаях цифры значительно ниже, чем в прошлом году. В материале канала сказано, что число задержаний в день национального праздника снизилось на 80%, а количество поджогов – на 70%.
Ранее телеканал сообщал со ссылкой на МВД, что во Франции
в ночь после 14 июля было проведено 96 задержаний, 255 автомобилей были подожжены, 51 раз фейерверк был применен против сил правопорядка. Среди полицейских, жандармов и сотрудников пожарной службы семь человек получили ранения.
Во Франции частично запретили продажу и транспортировку фейерверков
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен
в свою очередь написал на своей странице в Twitter, что уровень беспорядков 14 июля в этом году значительно ниже, чем в 2022 году.
Ранее Дарманен заявлял, что после вспышек массовых беспорядков во Франции для поддержания правопорядка 13 и 14 июля будут задействованы 130 тысяч правоохранителей, в том числе подразделения спецназа. Министр также сообщал, что движение наземного общественного транспорта в стране в эти дни будет прекращаться в 22.00 по местному времени, и объявил о запрете на проведение демонстраций до 15 июля. До этого власти также ввели запрет частным лицам на продажу и транспортировку фейерверков до 15 июля включительно.
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