https://ria.ru/20230715/ovoschi-1884329536.html

На Украине овощи подорожали на 22 процента за месяц

На Украине овощи подорожали на 22 процента за месяц - РИА Новости, 15.07.2023

На Украине овощи подорожали на 22 процента за месяц

Цены на овощи на Украине за месяц выросли на 22%, одна из причин - подорожание топлива, сообщил глава союза украинского крестьянства Иван Томич. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T08:23

2023-07-15T08:23

2023-07-15T08:23

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Цены на овощи на Украине за месяц выросли на 22%, одна из причин - подорожание топлива, сообщил глава союза украинского крестьянства Иван Томич. По данным Госстата, цены на картофель за месяц выросли на 22% - с 9,9 гривен (0,2 доллара) до 12 гривен (0,3 доллара) за килограмм; капуста подорожала на 21% - с 37,6 гривен (1,02 доллара) до 45,6 гривен (1,23 доллара); яблоки на 20% - с 29,8 гривен (0,8 доллара) до 35,8 гривен (0,9 доллара); стоимость моркови возросла на 9% - с 54,7 гривен (1,48 доллара) до 59,6 гривен (1,61 доллара). "Главные факторы, которые повлияли на рост цен – это конфликт на Украине… Миграция сельского населения, повышение цен на топливо и затяжная прохладная весна, которая наблюдалась в этом году", - сказал Томич в эфире телеканала "Рада", отметив, что в августе ожидать большого снижения цен на борщевой набор не стоит. Заместитель главы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в свою очередь отметил, что жителям страны необходимо быть готовыми к росту цен на мясо птицы и яйца. "Цена и логистика на промышленное производство будет формироваться в результате формирования цен на электрику, поэтому мы увидим подорожание на мясо птицы и на яйца, эти позиции могут подняться от 5 до 15%", - подчеркнул Марчук.

https://ria.ru/20230527/elektroenergiya-1874490378.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, экономика