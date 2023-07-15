https://ria.ru/20230715/ovoschi-1884329536.html
На Украине овощи подорожали на 22 процента за месяц
На Украине овощи подорожали на 22 процента за месяц - РИА Новости, 15.07.2023
На Украине овощи подорожали на 22 процента за месяц
Цены на овощи на Украине за месяц выросли на 22%, одна из причин - подорожание топлива, сообщил глава союза украинского крестьянства Иван Томич. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T08:23
2023-07-15T08:23
2023-07-15T08:23
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Цены на овощи на Украине за месяц выросли на 22%, одна из причин - подорожание топлива, сообщил глава союза украинского крестьянства Иван Томич. По данным Госстата, цены на картофель за месяц выросли на 22% - с 9,9 гривен (0,2 доллара) до 12 гривен (0,3 доллара) за килограмм; капуста подорожала на 21% - с 37,6 гривен (1,02 доллара) до 45,6 гривен (1,23 доллара); яблоки на 20% - с 29,8 гривен (0,8 доллара) до 35,8 гривен (0,9 доллара); стоимость моркови возросла на 9% - с 54,7 гривен (1,48 доллара) до 59,6 гривен (1,61 доллара). "Главные факторы, которые повлияли на рост цен – это конфликт на Украине… Миграция сельского населения, повышение цен на топливо и затяжная прохладная весна, которая наблюдалась в этом году", - сказал Томич в эфире телеканала "Рада", отметив, что в августе ожидать большого снижения цен на борщевой набор не стоит. Заместитель главы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в свою очередь отметил, что жителям страны необходимо быть готовыми к росту цен на мясо птицы и яйца. "Цена и логистика на промышленное производство будет формироваться в результате формирования цен на электрику, поэтому мы увидим подорожание на мясо птицы и на яйца, эти позиции могут подняться от 5 до 15%", - подчеркнул Марчук.
https://ria.ru/20230527/elektroenergiya-1874490378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, экономика
В мире, Украина, Экономика
На Украине овощи подорожали на 22 процента за месяц
Союз украинского крестьянства: овощи подорожали на 22 процента из-за роста цен на топливо
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Цены на овощи на Украине за месяц выросли на 22%, одна из причин - подорожание топлива, сообщил
глава союза украинского крестьянства Иван Томич.
По данным Госстата, цены на картофель за месяц выросли на 22% - с 9,9 гривен (0,2 доллара) до 12 гривен (0,3 доллара) за килограмм; капуста подорожала на 21% - с 37,6 гривен (1,02 доллара) до 45,6 гривен (1,23 доллара); яблоки на 20% - с 29,8 гривен (0,8 доллара) до 35,8 гривен (0,9 доллара); стоимость моркови возросла на 9% - с 54,7 гривен (1,48 доллара) до 59,6 гривен (1,61 доллара).
"Главные факторы, которые повлияли на рост цен – это конфликт на Украине… Миграция сельского населения, повышение цен на топливо и затяжная прохладная весна, которая наблюдалась в этом году", - сказал Томич в эфире телеканала "Рада", отметив, что в августе ожидать большого снижения цен на борщевой набор не стоит.
Заместитель главы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в свою очередь отметил, что жителям страны необходимо быть готовыми к росту цен на мясо птицы и яйца.
"Цена и логистика на промышленное производство будет формироваться в результате формирования цен на электрику, поэтому мы увидим подорожание на мясо птицы и на яйца, эти позиции могут подняться от 5 до 15%", - подчеркнул Марчук.
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