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Стартовало электронное урегулирование убытков по европротоколу по ОСАГО - РИА Новости, 15.07.2023
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07:30 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/osago-1884326639.html
Стартовало электронное урегулирование убытков по европротоколу по ОСАГО
Стартовало электронное урегулирование убытков по европротоколу по ОСАГО - РИА Новости, 15.07.2023
Стартовало электронное урегулирование убытков по европротоколу по ОСАГО
Российские автовладельцы, оформившие ДТП по европротоколу, смогут подать своему страховщику заявление о страховом возмещении в режиме онлайн, как и все прочие... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T07:30
2023-07-15T07:30
евгений уфимцев
осаго
авто
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российские автовладельцы, оформившие ДТП по европротоколу, смогут подать своему страховщику заявление о страховом возмещении в режиме онлайн, как и все прочие необходимые для урегулирования убытка документы через свой личный кабинет на "Госуслугах" с 15 июля. "С 15 июля вступают в силу поправки в закон об ОСАГО об электронном урегулировании убытков. Порядок и сроки обмена документами в рамках электронного урегулирования и единообразный подход к обработке страховщиками электронных документов установлены нормативными актами Банка России, которые опубликованы на сайте регулятора", - говорит президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, слова которого приводятся в сообщении. "Дистанционное урегулирование убытков позволит по ДТП, оформленным по европротоколу, направлять заявления по прямому возмещению убытков (в свою страховую компанию), а также все необходимые документы через портал "Госуслуги" и через мобильное приложение "Госуслуги Авто", - добавляет он. Как пояснил Уфимцев, авария может быть урегулирована по европротоколу, если столкнулись только две машины, повреждены только они, никто из пассажиров не пострадал, и у обоих водителей оформлено ОСАГО. Во всех случаях должно быть оформлено извещение о ДТП в бумажном или электронном виде, подписанное обоими водителями – иного документа о ДТП у страховой компании нет. При этом если у водителей есть разногласия, зафиксированные в извещении, то пострадавший автовладелец может получить до 100 тысяч рублей страхового возмещения только в том случае, если он выполнил фотофиксацию данных о ДТП, добавляет он. Это можно сделать при помощи приложения (это могут быть "Помощник ОСАГО", "ДТП.Европротокол", "Госуслуги Авто", либо приложение страховой компании, которая встроила модуль SDK сервиса "Оформление Европротокола онлайн" в свое приложение и дает возможность сделать фотофиксацию ДТП в нем). Если разногласий нет и выполнена фотофиксация, то лимит возмещения совпадает с лимитом возмещения за причинение вреда имуществу по ОСАГО и составляет 400 тысяч рублей, добавляют в РСА. Через приложение "Помощник ОСАГО" и приложения страховых компаний, встроивших модуль SDK этого сервиса в свои приложения, можно оформить электронное извещение о ДТП, напоминают там же. На "Госуслугах" будет формироваться заявление о возмещении убытка, а документы, предусмотренные правилами ОСАГО, прикладываются в виде электронных копий. Данные по автомобилю и автовладельцу автоматически подтянутся из профиля гражданина. Если каких-то необходимых документов приложено не будет, то страховщик оперативно уведомит заявителя, что еще нужно приложить для урегулирования убытков, рассказывают в РСА.
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евгений уфимцев, осаго, авто
Евгений Уфимцев, ОСАГО, Авто
Стартовало электронное урегулирование убытков по европротоколу по ОСАГО

В России стартовало электронное урегулирование убытков по европротоколу по ОСАГО

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтовладелец оформляет страховой полис ОСАГО в приложении страховой компании "Ингосстрах"
Автовладелец оформляет страховой полис ОСАГО в приложении страховой компании Ингосстрах - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автовладелец оформляет страховой полис ОСАГО в приложении страховой компании "Ингосстрах". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российские автовладельцы, оформившие ДТП по европротоколу, смогут подать своему страховщику заявление о страховом возмещении в режиме онлайн, как и все прочие необходимые для урегулирования убытка документы через свой личный кабинет на "Госуслугах" с 15 июля.
«
"С 15 июля вступают в силу поправки в закон об ОСАГО об электронном урегулировании убытков. Порядок и сроки обмена документами в рамках электронного урегулирования и единообразный подход к обработке страховщиками электронных документов установлены нормативными актами Банка России, которые опубликованы на сайте регулятора", - говорит президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, слова которого приводятся в сообщении.
"Дистанционное урегулирование убытков позволит по ДТП, оформленным по европротоколу, направлять заявления по прямому возмещению убытков (в свою страховую компанию), а также все необходимые документы через портал "Госуслуги" и через мобильное приложение "Госуслуги Авто", - добавляет он. Как пояснил Уфимцев, авария может быть урегулирована по европротоколу, если столкнулись только две машины, повреждены только они, никто из пассажиров не пострадал, и у обоих водителей оформлено ОСАГО.
Во всех случаях должно быть оформлено извещение о ДТП в бумажном или электронном виде, подписанное обоими водителями – иного документа о ДТП у страховой компании нет. При этом если у водителей есть разногласия, зафиксированные в извещении, то пострадавший автовладелец может получить до 100 тысяч рублей страхового возмещения только в том случае, если он выполнил фотофиксацию данных о ДТП, добавляет он.
Это можно сделать при помощи приложения (это могут быть "Помощник ОСАГО", "ДТП.Европротокол", "Госуслуги Авто", либо приложение страховой компании, которая встроила модуль SDK сервиса "Оформление Европротокола онлайн" в свое приложение и дает возможность сделать фотофиксацию ДТП в нем). Если разногласий нет и выполнена фотофиксация, то лимит возмещения совпадает с лимитом возмещения за причинение вреда имуществу по ОСАГО и составляет 400 тысяч рублей, добавляют в РСА.
Через приложение "Помощник ОСАГО" и приложения страховых компаний, встроивших модуль SDK этого сервиса в свои приложения, можно оформить электронное извещение о ДТП, напоминают там же. На "Госуслугах" будет формироваться заявление о возмещении убытка, а документы, предусмотренные правилами ОСАГО, прикладываются в виде электронных копий. Данные по автомобилю и автовладельцу автоматически подтянутся из профиля гражданина. Если каких-то необходимых документов приложено не будет, то страховщик оперативно уведомит заявителя, что еще нужно приложить для урегулирования убытков, рассказывают в РСА.
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