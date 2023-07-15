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В Омске мужчину подозревают в насильственных действиях над двумя девочками
В Омске мужчину подозревают в насильственных действиях над двумя девочками - РИА Новости, 15.07.2023
В Омске мужчину подозревают в насильственных действиях над двумя девочками
Задержан житель Омска, которого подозревают в действиях сексуального характера над двумя несовершеннолетними девочками, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T17:09
2023-07-15T17:09
2023-07-15T17:09
происшествия
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ОМСК, 15 июн - РИА Новости. Задержан житель Омска, которого подозревают в действиях сексуального характера над двумя несовершеннолетними девочками, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. Следователи считают, что вечером 12 июля на улице 20 лет РККА в Омске 35-летний безработный увидел двух 8-летних девочек. Школьницы раньше не его не знали. Мужчина надругался над детьми и скрылся. Одна из девочек рассказала о случившемся своей матери, которая позвонила в полицию. Мужчину задержали в течение суток у него дома. "Подозреваемый совершил в отношении детей насильственные действия сексуального характера. В настоящее время проводятся допросы, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, за которое уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание от 12 до 20 лет лишения свободы", - сообщили в пресс-службе. На омича возбудили уголовное дело по статье "действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшим, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Сейчас решается вопрос об аресте мужчины.
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происшествия, омск, ркк "энергия", россия, омская область
Происшествия, Омск, РКК "Энергия", Россия, Омская область
В Омске мужчину подозревают в насильственных действиях над двумя девочками
В Омске задержали мужчину за сексуальные действия над двумя несовершеннолетними девочками