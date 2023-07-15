https://ria.ru/20230715/oceangate-1884318510.html

Владевшая батискафом "Титан" OceanGate удалила все аккаунты из соцсетей

Владевшая батискафом "Титан" OceanGate удалила все аккаунты из соцсетей - РИА Новости, 15.07.2023

Владевшая батискафом "Титан" OceanGate удалила все аккаунты из соцсетей

Частная американская компания OceanGate Expeditions, которой принадлежал потерпевший крушение батискаф "Титан", удалила все свои аккаунты из социальных сетей. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T01:57

2023-07-15T01:57

2023-07-15T01:57

россия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Частная американская компания OceanGate Expeditions, которой принадлежал потерпевший крушение батискаф "Титан", удалила все свои аккаунты из социальных сетей. Теперь у фирмы нет учетных записей в Instagram и Facebook* (принадлежат Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), а также в Twitter и LinkedIn. На сайте компании отображается только уведомление о том, что она приостановила все исследовательские и коммерческие операции. Туристический аппарат "Титан" пропал 18 июня во время спуска к "Титанику" - океанскому лайнеру, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения. Спустя четыре дня спасатели нашли обломки батискафа, полностью разрушившегося в результате имплозии - направленного внутрь взрыва. Фрагменты конструкции вместе с предполагаемыми останками членов экипажа были позднее подняты на поверхность. OceanGate Expeditions рекламировала семидневные экскурсии с погружением к "Титанику" по цене от 250 тысяч долларов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230705/titan-1882346148.html

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