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Украинские войска выпустили 14 снарядов по Донецку и Старомихайловке - РИА Новости, 16.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:45 15.07.2023 (обновлено: 00:00 16.07.2023)
https://ria.ru/20230715/obstrel-1884415062.html
Украинские войска выпустили 14 снарядов по Донецку и Старомихайловке
Украинские войска выпустили 14 снарядов по Донецку и Старомихайловке - РИА Новости, 16.07.2023
Украинские войска выпустили 14 снарядов по Донецку и Старомихайловке
Украинские войска вечером в субботу выпустили 14 снарядов по Донецку и Старомихайловке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-15T23:45
2023-07-16T00:00
в мире
донецк
сцкк
нато
старомихайловка
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска вечером в субботу выпустили 14 снарядов по Донецку и Старомихайловке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.15 - населенный пункт Галицыновка - населенный пункт Старомихайловка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Донецк подвергся обстрелам в 21.20, по нему выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 22.55 было выпущено еще шесть снарядов того же калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230715/gorlovka-1884352093.html
https://ria.ru/20230715/vzryvy-1884414792.html
донецк
старомихайловка
донецкая народная республика
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в мире, донецк, сцкк, нато, старомихайловка, донецкая народная республика
В мире, Донецк, СЦКК, НАТО, Старомихайловка, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска выпустили 14 снарядов по Донецку и Старомихайловке

Украинские войска вечером выпустили 14 снарядов по Донецку и Старомихайловке

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ
Артиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Артиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска вечером в субботу выпустили 14 снарядов по Донецку и Старомихайловке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.15 - населенный пункт Галицыновка - населенный пункт Старомихайловка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО
Вчера, 12:21
Донецк подвергся обстрелам в 21.20, по нему выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 22.55 было выпущено еще шесть снарядов того же калибра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Вчера, 23:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкСЦККНАТОСтаромихайловкаДонецкая Народная Республика
 
 
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