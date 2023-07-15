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Украинские войска выпустили 14 снарядов по Донецку и Старомихайловке
Украинские войска выпустили 14 снарядов по Донецку и Старомихайловке - РИА Новости, 16.07.2023
Украинские войска выпустили 14 снарядов по Донецку и Старомихайловке
Украинские войска вечером в субботу выпустили 14 снарядов по Донецку и Старомихайловке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-15T23:45
2023-07-15T23:45
2023-07-16T00:00
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нато
старомихайловка
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска вечером в субботу выпустили 14 снарядов по Донецку и Старомихайловке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.15 - населенный пункт Галицыновка - населенный пункт Старомихайловка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Донецк подвергся обстрелам в 21.20, по нему выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 22.55 было выпущено еще шесть снарядов того же калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230715/gorlovka-1884352093.html
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в мире, донецк, сцкк, нато, старомихайловка, донецкая народная республика
В мире, Донецк, СЦКК, НАТО, Старомихайловка, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска выпустили 14 снарядов по Донецку и Старомихайловке
Украинские войска вечером выпустили 14 снарядов по Донецку и Старомихайловке