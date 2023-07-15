https://ria.ru/20230715/obstrel-1884336863.html

ВСУ обстреляли города и села левобережной части Херсонской области

ВСУ обстреляли города и села левобережной части Херсонской области - РИА Новости, 15.07.2023

ВСУ обстреляли города и села левобережной части Херсонской области

Украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии города и села левобережной части Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации Новокаховского... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T09:54

2023-07-15T09:54

2023-07-15T09:54

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

новая каховка

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии города и села левобережной части Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа. "ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области", - говорится в сообщении. В частности, за минувшие сутки из ствольной артиллерии выпущено около 70 снарядов. По удар попали: Алешки, Песчановка, Пролетарка, Казачьи Лагеря, Новая Каховка, Каховка, Раденск, Саги. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230715/krym-1884336730.html

херсонская область

россия

новая каховка

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , россия, новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия