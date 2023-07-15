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ВСУ обстреляли города и села левобережной части Херсонской области - РИА Новости, 15.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:54 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/obstrel-1884336863.html
ВСУ обстреляли города и села левобережной части Херсонской области
ВСУ обстреляли города и села левобережной части Херсонской области - РИА Новости, 15.07.2023
ВСУ обстреляли города и села левобережной части Херсонской области
Украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии города и села левобережной части Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации Новокаховского... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T09:54
2023-07-15T09:54
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
новая каховка
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии города и села левобережной части Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа. "ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области", - говорится в сообщении. В частности, за минувшие сутки из ствольной артиллерии выпущено около 70 снарядов. По удар попали: Алешки, Песчановка, Пролетарка, Казачьи Лагеря, Новая Каховка, Каховка, Раденск, Саги. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230715/krym-1884336730.html
херсонская область
россия
новая каховка
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херсонская область , россия, новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли города и села левобережной части Херсонской области

ВСУ обстреляли города и села левобережной части Херсонской области из ствольной артиллерии

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
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Осколки снаряда. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии города и села левобережной части Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области", - говорится в сообщении.
В частности, за минувшие сутки из ствольной артиллерии выпущено около 70 снарядов. По удар попали: Алешки, Песчановка, Пролетарка, Казачьи Лагеря, Новая Каховка, Каховка, Раденск, Саги. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
Киев - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияНовая КаховкаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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