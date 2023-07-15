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Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 15.07.2023
Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 44 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 257 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T00:15
2023-07-15T00:15
2023-07-15T00:52
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
донецк
докучаевск
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 44 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 257 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."На донецком направлении противник совершил 29 обстрелов из артиллерии (калибра) 155 миллиметров. На горловском 14 обстрелов из артиллерии 152 и 122 миллиметров. На докучаевском - один обстрел из РСЗО Himars", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 257 единиц различных боеприпасов.Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов ДНР: Донецк, Горловка, Зайцево, Макеевка и Докучаевск.По данным представительства, в результате обстрелов были повреждены пять жилых домов в Киевском районе Донецка и Докучаевске, а также один объект гражданской инфраструктуры.В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 36 обстрелов.
https://ria.ru/20230715/pvo-1884311813.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, сцкк, донецк, докучаевск
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Донецк, Докучаевск
Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 257 боеприпасов