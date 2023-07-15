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В Турции заявили о планах сотрудничества с Россией в сфере образования - РИА Новости, 15.07.2023
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20:50 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/obrazovanie-1884403875.html
В Турции заявили о планах сотрудничества с Россией в сфере образования
В Турции заявили о планах сотрудничества с Россией в сфере образования - РИА Новости, 15.07.2023
В Турции заявили о планах сотрудничества с Россией в сфере образования
В России высокий уровень образования, Турция планирует тесно сотрудничать с российскими коллегами, сообщил РИА Новости в субботу в Анкаре министр национального... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T20:50
2023-07-15T20:50
в мире
турция
россия
анкара (провинция)
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АНКАРА, 15 июл – РИА Новости. В России высокий уровень образования, Турция планирует тесно сотрудничать с российскими коллегами, сообщил РИА Новости в субботу в Анкаре министр национального образования Турции Юсуф Текин. "В Турции прекрасно знают, что в России очень высокий уровень образования. Поэтому мы планируем сотрудничать с российскими коллегами. Главой ведомства я назначен сравнительно недавно (Текин назначен на этот пост в июне 2023 года – ред.), но уверен, что российско-турецкий диалог по этой теме непременно будет иметь продолжение", - рассказал корреспонденту министр национального образования Турции Юсуф Текин на мероприятии, посвященном событиям 2016 года. Речь идет о попытке военного переворота в Турции, произошедшего в ночь на 16 июля 2016 года. В эти дни в Турции проходят официальные мероприятия и конференции в связи с прошлыми событиями, к участию в которых приглашены политические, экономические и религиозные деятели из разных стран. По словам министра, Турции есть что предложить России в сфере образования, а России – Турции. Текин добавил, что опыт взаимодействия прошлых лет между двумя странами обязательно будет учтен.
https://ria.ru/20230704/shos-1882147558.html
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в мире, турция, россия, анкара (провинция)
В мире, Турция, Россия, Анкара (провинция)
В Турции заявили о планах сотрудничества с Россией в сфере образования

Министр образования Турции заявил о планах сотрудничества с Россией в сфере образования

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкФлаги Турции и России
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Флаги Турции и России. Архивное фото
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АНКАРА, 15 июл – РИА Новости. В России высокий уровень образования, Турция планирует тесно сотрудничать с российскими коллегами, сообщил РИА Новости в субботу в Анкаре министр национального образования Турции Юсуф Текин.
"В Турции прекрасно знают, что в России очень высокий уровень образования. Поэтому мы планируем сотрудничать с российскими коллегами. Главой ведомства я назначен сравнительно недавно (Текин назначен на этот пост в июне 2023 года – ред.), но уверен, что российско-турецкий диалог по этой теме непременно будет иметь продолжение", - рассказал корреспонденту министр национального образования Турции Юсуф Текин на мероприятии, посвященном событиям 2016 года.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Страны ШОС намерены наращивать сотрудничество в науке и образовании
4 июля, 14:19
Речь идет о попытке военного переворота в Турции, произошедшего в ночь на 16 июля 2016 года. В эти дни в Турции проходят официальные мероприятия и конференции в связи с прошлыми событиями, к участию в которых приглашены политические, экономические и религиозные деятели из разных стран.
По словам министра, Турции есть что предложить России в сфере образования, а России – Турции. Текин добавил, что опыт взаимодействия прошлых лет между двумя странами обязательно будет учтен.
Здание Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
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29 июня, 23:56
 
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