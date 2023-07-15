https://ria.ru/20230715/obrazovanie-1884403875.html
В Турции заявили о планах сотрудничества с Россией в сфере образования
В Турции заявили о планах сотрудничества с Россией в сфере образования - РИА Новости, 15.07.2023
В Турции заявили о планах сотрудничества с Россией в сфере образования
В России высокий уровень образования, Турция планирует тесно сотрудничать с российскими коллегами, сообщил РИА Новости в субботу в Анкаре министр национального... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T20:50
2023-07-15T20:50
2023-07-15T20:50
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АНКАРА, 15 июл – РИА Новости. В России высокий уровень образования, Турция планирует тесно сотрудничать с российскими коллегами, сообщил РИА Новости в субботу в Анкаре министр национального образования Турции Юсуф Текин. "В Турции прекрасно знают, что в России очень высокий уровень образования. Поэтому мы планируем сотрудничать с российскими коллегами. Главой ведомства я назначен сравнительно недавно (Текин назначен на этот пост в июне 2023 года – ред.), но уверен, что российско-турецкий диалог по этой теме непременно будет иметь продолжение", - рассказал корреспонденту министр национального образования Турции Юсуф Текин на мероприятии, посвященном событиям 2016 года. Речь идет о попытке военного переворота в Турции, произошедшего в ночь на 16 июля 2016 года. В эти дни в Турции проходят официальные мероприятия и конференции в связи с прошлыми событиями, к участию в которых приглашены политические, экономические и религиозные деятели из разных стран. По словам министра, Турции есть что предложить России в сфере образования, а России – Турции. Текин добавил, что опыт взаимодействия прошлых лет между двумя странами обязательно будет учтен.
https://ria.ru/20230704/shos-1882147558.html
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в мире, турция, россия, анкара (провинция)
В мире, Турция, Россия, Анкара (провинция)
В Турции заявили о планах сотрудничества с Россией в сфере образования
Министр образования Турции заявил о планах сотрудничества с Россией в сфере образования
АНКАРА, 15 июл – РИА Новости. В России высокий уровень образования, Турция планирует тесно сотрудничать с российскими коллегами, сообщил РИА Новости в субботу в Анкаре министр национального образования Турции Юсуф Текин.
"В Турции прекрасно знают, что в России очень высокий уровень образования. Поэтому мы планируем сотрудничать с российскими коллегами. Главой ведомства я назначен сравнительно недавно (Текин назначен на этот пост в июне 2023 года – ред.), но уверен, что российско-турецкий диалог по этой теме непременно будет иметь продолжение", - рассказал корреспонденту министр национального образования Турции Юсуф Текин на мероприятии, посвященном событиям 2016 года.
Страны ШОС намерены наращивать сотрудничество в науке и образовании
Речь идет о попытке военного переворота в Турции, произошедшего в ночь на 16 июля 2016 года. В эти дни в Турции проходят официальные мероприятия и конференции в связи с прошлыми событиями, к участию в которых приглашены политические, экономические и религиозные деятели из разных стран.
По словам министра, Турции есть что предложить России в сфере образования, а России – Турции. Текин добавил, что опыт взаимодействия прошлых лет между двумя странами обязательно будет учтен.
РЭУ имени Плеханова и университет Аргентины договорились о сотрудничестве