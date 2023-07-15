https://ria.ru/20230715/netanyakhu-1884385104.html
СМИ сообщили о госпитализации израильского премьер-министра Нетаньяху
СМИ сообщили о госпитализации израильского премьер-министра Нетаньяху - РИА Новости, 15.07.2023
СМИ сообщили о госпитализации израильского премьер-министра Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в отделение неотложной помощи госпиталя в пригороде Тель-Авива, сообщает израильский портал Ynet. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T17:35
2023-07-15T17:35
2023-07-15T17:35
в мире
здоровье - общество
израиль
тель-авив
биньямин нетаньяху
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842316597_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b094d11a4425f274c756664f4c5434cf.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в отделение неотложной помощи госпиталя в пригороде Тель-Авива, сообщает израильский портал Ynet. "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху прибыл сегодня днем (в субботу -ред.) в отделение неотложной помощи больницы Шеба (в пригороде Тель-Авива - ред.)... Обстоятельства его прибытия туда в середине Шаббата до сих пор неясны", - пишет издание.
https://ria.ru/20230714/drozdov-1884272087.html
израиль
тель-авив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842316597_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_30f7c1076d862db560ffd81889b86fab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху
В мире, Здоровье - Общество, Израиль, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху
СМИ сообщили о госпитализации израильского премьер-министра Нетаньяху
Ynet: премьер-министр Израиля Нетаньяху прибыл в отделение неотложной помощи в Тель-Авиве