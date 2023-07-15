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СМИ сообщили о госпитализации израильского премьер-министра Нетаньяху - РИА Новости, 15.07.2023
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17:35 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/netanyakhu-1884385104.html
СМИ сообщили о госпитализации израильского премьер-министра Нетаньяху
СМИ сообщили о госпитализации израильского премьер-министра Нетаньяху - РИА Новости, 15.07.2023
СМИ сообщили о госпитализации израильского премьер-министра Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в отделение неотложной помощи госпиталя в пригороде Тель-Авива, сообщает израильский портал Ynet. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T17:35
2023-07-15T17:35
в мире
здоровье - общество
израиль
тель-авив
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в отделение неотложной помощи госпиталя в пригороде Тель-Авива, сообщает израильский портал Ynet. "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху прибыл сегодня днем (в субботу -ред.) в отделение неотложной помощи больницы Шеба (в пригороде Тель-Авива - ред.)... Обстоятельства его прибытия туда в середине Шаббата до сих пор неясны", - пишет издание.
https://ria.ru/20230714/drozdov-1884272087.html
израиль
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в мире, здоровье - общество, израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху
В мире, Здоровье - Общество, Израиль, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху
СМИ сообщили о госпитализации израильского премьер-министра Нетаньяху

Ynet: премьер-министр Израиля Нетаньяху прибыл в отделение неотложной помощи в Тель-Авиве

© AP Photo / Amir Cohen/PoolНазначенный премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Назначенный премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© AP Photo / Amir Cohen/Pool
Назначенный премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в отделение неотложной помощи госпиталя в пригороде Тель-Авива, сообщает израильский портал Ynet.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху прибыл сегодня днем (в субботу -ред.) в отделение неотложной помощи больницы Шеба (в пригороде Тель-Авива - ред.)... Обстоятельства его прибытия туда в середине Шаббата до сих пор неясны", - пишет издание.
Ученый-зоолог Николай Дроздов - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
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Вчера, 18:08
 
В миреЗдоровье - ОбществоИзраильТель-АвивБиньямин Нетаньяху
 
 
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