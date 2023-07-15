https://ria.ru/20230715/netanyakhu-1884385104.html

СМИ сообщили о госпитализации израильского премьер-министра Нетаньяху

СМИ сообщили о госпитализации израильского премьер-министра Нетаньяху - РИА Новости, 15.07.2023

СМИ сообщили о госпитализации израильского премьер-министра Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в отделение неотложной помощи госпиталя в пригороде Тель-Авива, сообщает израильский портал Ynet. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T17:35

2023-07-15T17:35

2023-07-15T17:35

в мире

здоровье - общество

израиль

тель-авив

биньямин нетаньяху

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842316597_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b094d11a4425f274c756664f4c5434cf.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в отделение неотложной помощи госпиталя в пригороде Тель-Авива, сообщает израильский портал Ynet. "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху прибыл сегодня днем (в субботу -ред.) в отделение неотложной помощи больницы Шеба (в пригороде Тель-Авива - ред.)... Обстоятельства его прибытия туда в середине Шаббата до сих пор неясны", - пишет издание.

https://ria.ru/20230714/drozdov-1884272087.html

израиль

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху