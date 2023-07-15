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СМИ: американские военные вывезли из Сирии еще 35 автоцистерн с нефтью
СМИ: американские военные вывезли из Сирии еще 35 автоцистерн с нефтью - РИА Новости, 15.07.2023
СМИ: американские военные вывезли из Сирии еще 35 автоцистерн с нефтью
Военные США вывезли еще 35 автоцистерн с сирийской нефтью в Ирак в сопровождении транспорта "Сирийских демократических сил" (SDF), передает сирийское... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T20:24
2023-07-15T20:24
2023-07-15T20:24
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Военные США вывезли еще 35 автоцистерн с сирийской нефтью в Ирак в сопровождении транспорта "Сирийских демократических сил" (SDF), передает сирийское госагентство SANA со ссылкой на источники. Согласно источникам, в субботу американские военные вывезли из сирийской провинции Эль-Хасека 35 автоцистерн с нефтью на север Ирак. При этом американский военный контингент попал на иракскую территорию через нелегально функционирующий КПП "Аль-Валид". Военные США при этом передвигались в сопровождении четырех пикапов, принадлежащих курдским формированиям SDF. В понедельник агентство сообщало, что американские военные вывезли порядка 39 автоцистерн с сирийской нефтью в Ирак через незаконно действующий в провинции Эль-Хасека пограничный переход "Махмудия". В рамках укрепления своих незаконных баз военные США также ввезли в Сирию 30 грузовиков и цистерн с цементом и логистическими материалами через КПП "Аль-Валид". Ранее глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что ущерб в нефтяном и газовом секторах страны с 2011 года по 2022 год составил 107 миллиардов долларов. Дамаск добивается этой компенсации. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20230703/rakety-1881909672.html
https://ria.ru/20230622/siriya-1879716289.html
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в мире, сша, сирия, ирак, фейсал микдад
В мире, США, Сирия, Ирак, Фейсал Микдад
СМИ: американские военные вывезли из Сирии еще 35 автоцистерн с нефтью
SANA: американские военные вывезли из Сирии в Ирак еще 35 автоцистерн с нефтью