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Доля российской нефти в импорте Индии впервые превысила 40 процентов - РИА Новости, 15.07.2023
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06:34 15.07.2023 (обновлено: 09:10 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/neft-1884324446.html
Доля российской нефти в импорте Индии впервые превысила 40 процентов
Доля российской нефти в импорте Индии впервые превысила 40 процентов - РИА Новости, 15.07.2023
Доля российской нефти в импорте Индии впервые превысила 40 процентов
Доля России в нефтяном импорте Индии в мае впервые превысила 40 процентов, свидетельствуют расчеты РИА Новости на основе данных Министерства торговли и... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T06:34
2023-07-15T09:10
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Доля России в нефтяном импорте Индии в мае впервые превысила 40 процентов, свидетельствуют расчеты РИА Новости на основе данных Министерства торговли и промышленности Индии. Так, Москва в мае обеспечила 40,4 процента всех поставок нефти в южно-азиатскую страну. Следующие три поставщика суммарно поставили 36 процентов — на Ирак пришлось 18 процентов, Саудовскую Аравию — 12 процентов и ОАЭ — шесть процентов. Еще четыре процента индийского импорта нефти обеспечили США, три процента — Кувейт. Доля России в нефтяном импорте Индии начала расти с апреля прошлого года, но тогда она не превышала десяти процентов. В мае эта отметка была преодолена, и к концу года Москва занимала уже почти четверть импорта нефти в страну. С начала 2023 года показатель находился в районе 30 процентов. Что касается дальнейшего развития торговли нефтью между Россией и Индией, сейчас есть одна важная, пока не решенная проблема, указал аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. По его словам, Дели предпочитает расплачиваться с Москвой за поставки нефти рупиями, а эта валюта не свободно конвертируемая и не торгуется на Московской бирже. &quot;В результате они (рупии. — Прим. ред.) остаются почти мертвым грузом на счетах российских нефтяных компаний. С учетом того, что ставки по кредитным ресурсам в США и ЕС сейчас на самом высоком уровне со времен предыдущего глобального кризиса, можно ждать постепенного охлаждения темпов экономического роста. А это означает пониженные объемы спроса на топливо&quot;, — объяснил эксперт.Он подкрепил свое мнение последним прогнозом Международного энергетического агентства (МЭА), которое впервые с начала года понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2023 году.Что касается экспорта нефти из России, то лидером по поставкам нефти марки Urals как в мае, так и в июне стала Индия с долей 48 процентов в оба месяца, подсчитала для РИА Новости гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора, доцент РАНХиГС Тамара Сафонова. По ее данным, на втором месте в мае оказалась Турция, на которую пришлось 12 процентов, в июне страна сохранила свою позицию, увеличив долю до 15 процентов. Третья строчка в мае была за Египтом (11 процентов), но в июне в тройку лидеров вошла Болгария (семь процентов). Китай, покупающий не только нефть марки ESPO (ВСТО), в оба месяца оставался четвертым. Замыкает пятерку лидеров в мае Болгария, а в июне — Египет. Как напомнил Потавин, пока дисконт российской нефти Urals был значительным относительно Brent, такие страны, как Индия, Турция, Китай, ОАЭ, Сингапур, зарабатывали, дешево закупая ее, перерабатывая и переправляя конечные продукты к потребителям топлива. По его словам, продукты переработки поставлялись в основном в ЕС и США.
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индия, россия, оаэ, евросоюз, московская биржа, мэа, urals, brent, цены на нефть, экономика
Индия, Россия, ОАЭ, Евросоюз, Московская биржа, МЭА, Urals, Brent, Цены на нефть, Экономика
Доля российской нефти в импорте Индии впервые превысила 40 процентов

Доля российской нефти в импорте Индии в мае впервые превысила 40 процентов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГазовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы "Приразломная"
Газовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы Приразломная - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Газовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы "Приразломная". Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Доля России в нефтяном импорте Индии в мае впервые превысила 40 процентов, свидетельствуют расчеты РИА Новости на основе данных Министерства торговли и промышленности Индии.
Так, Москва в мае обеспечила 40,4 процента всех поставок нефти в южно-азиатскую страну. Следующие три поставщика суммарно поставили 36 процентов — на Ирак пришлось 18 процентов, Саудовскую Аравию — 12 процентов и ОАЭ — шесть процентов. Еще четыре процента индийского импорта нефти обеспечили США, три процента — Кувейт.
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Доля России в нефтяном импорте Индии начала расти с апреля прошлого года, но тогда она не превышала десяти процентов. В мае эта отметка была преодолена, и к концу года Москва занимала уже почти четверть импорта нефти в страну. С начала 2023 года показатель находился в районе 30 процентов.
Что касается дальнейшего развития торговли нефтью между Россией и Индией, сейчас есть одна важная, пока не решенная проблема, указал аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. По его словам, Дели предпочитает расплачиваться с Москвой за поставки нефти рупиями, а эта валюта не свободно конвертируемая и не торгуется на Московской бирже.
«

"В результате они (рупии. — Прим. ред.) остаются почти мертвым грузом на счетах российских нефтяных компаний. С учетом того, что ставки по кредитным ресурсам в США и ЕС сейчас на самом высоком уровне со времен предыдущего глобального кризиса, можно ждать постепенного охлаждения темпов экономического роста. А это означает пониженные объемы спроса на топливо", — объяснил эксперт.

Он подкрепил свое мнение последним прогнозом Международного энергетического агентства (МЭА), которое впервые с начала года понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2023 году.
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Что касается экспорта нефти из России, то лидером по поставкам нефти марки Urals как в мае, так и в июне стала Индия с долей 48 процентов в оба месяца, подсчитала для РИА Новости гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора, доцент РАНХиГС Тамара Сафонова.
По ее данным, на втором месте в мае оказалась Турция, на которую пришлось 12 процентов, в июне страна сохранила свою позицию, увеличив долю до 15 процентов. Третья строчка в мае была за Египтом (11 процентов), но в июне в тройку лидеров вошла Болгария (семь процентов). Китай, покупающий не только нефть марки ESPO (ВСТО), в оба месяца оставался четвертым. Замыкает пятерку лидеров в мае Болгария, а в июне — Египет.
Как напомнил Потавин, пока дисконт российской нефти Urals был значительным относительно Brent, такие страны, как Индия, Турция, Китай, ОАЭ, Сингапур, зарабатывали, дешево закупая ее, перерабатывая и переправляя конечные продукты к потребителям топлива. По его словам, продукты переработки поставлялись в основном в ЕС и США.
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