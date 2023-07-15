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"Единственная возможность". В США раскрыли последний план НАТО по России - РИА Новости, 15.07.2023
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19:12 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/nato-1884394360.html
"Единственная возможность". В США раскрыли последний план НАТО по России
"Единственная возможность". В США раскрыли последний план НАТО по России - РИА Новости, 15.07.2023
"Единственная возможность". В США раскрыли последний план НАТО по России
НАТО остался только военный способ решения конфликта с Россией, поскольку Москва успешно преодолела экономическое давление Запада, заявил экс-разведчик ВС США... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T19:12
2023-07-15T19:12
политика
россия
скотт риттер
нато
вооруженные силы сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. НАТО остался только военный способ решения конфликта с Россией, поскольку Москва успешно преодолела экономическое давление Запада, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу The Geopolitics In Conflict Show."Сегодня российская экономика мощнее, чем когда-либо в истории, она процветает. Они расправились со всеми санкциями, а это означает, что остался только военный вариант, но Североатлантический альянс не готов к нему", — полагает эксперт.По его словам, России удалось истощить оборонно-промышленный комплекс стран Запада, и они поняли, что ситуация складывается не в их пользу, но Соединенные Штаты не в силах признать правду, поэтому продолжают снабжать ВСУ оружием для дальнейшего затягивания конфликта.
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политика, россия, скотт риттер, нато, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины
Политика, Россия, Скотт Риттер, НАТО, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины
"Единственная возможность". В США раскрыли последний план НАТО по России

Экс-разведчик ВС США Риттер: НАТО остался только военный путь решения конфликта с Россией

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. НАТО остался только военный способ решения конфликта с Россией, поскольку Москва успешно преодолела экономическое давление Запада, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу The Geopolitics In Conflict Show.
«
"Сегодня российская экономика мощнее, чем когда-либо в истории, она процветает. Они расправились со всеми санкциями, а это означает, что остался только военный вариант, но Североатлантический альянс не готов к нему", — полагает эксперт.
По его словам, России удалось истощить оборонно-промышленный комплекс стран Запада, и они поняли, что ситуация складывается не в их пользу, но Соединенные Штаты не в силах признать правду, поэтому продолжают снабжать ВСУ оружием для дальнейшего затягивания конфликта.
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ПолитикаРоссияСкотт РиттерНАТОВооруженные силы СШАВооруженные силы Украины
 
 
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