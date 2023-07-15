https://ria.ru/20230715/nato-1884394360.html

"Единственная возможность". В США раскрыли последний план НАТО по России

"Единственная возможность". В США раскрыли последний план НАТО по России - РИА Новости, 15.07.2023

"Единственная возможность". В США раскрыли последний план НАТО по России

НАТО остался только военный способ решения конфликта с Россией, поскольку Москва успешно преодолела экономическое давление Запада, заявил экс-разведчик ВС США... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T19:12

2023-07-15T19:12

2023-07-15T19:12

политика

россия

скотт риттер

нато

вооруженные силы сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. НАТО остался только военный способ решения конфликта с Россией, поскольку Москва успешно преодолела экономическое давление Запада, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу The Geopolitics In Conflict Show."Сегодня российская экономика мощнее, чем когда-либо в истории, она процветает. Они расправились со всеми санкциями, а это означает, что остался только военный вариант, но Североатлантический альянс не готов к нему", — полагает эксперт.По его словам, России удалось истощить оборонно-промышленный комплекс стран Запада, и они поняли, что ситуация складывается не в их пользу, но Соединенные Штаты не в силах признать правду, поэтому продолжают снабжать ВСУ оружием для дальнейшего затягивания конфликта.

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политика, россия, скотт риттер, нато, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины