https://ria.ru/20230715/most-1884381366.html
В поселке в Краснодарском крае смыло пешеходный мост
В поселке в Краснодарском крае смыло пешеходный мост - РИА Новости, 15.07.2023
В поселке в Краснодарском крае смыло пешеходный мост
Пешеходный мост через реку Нечепсухо в поселке Туапсинского района Краснодарского края смыло во время ливня, местные жители не отрезаны от основной территории,... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T16:54
2023-07-15T16:54
2023-07-15T16:54
происшествия
краснодарский край
туапсинский район
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КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Пешеходный мост через реку Нечепсухо в поселке Туапсинского района Краснодарского края смыло во время ливня, местные жители не отрезаны от основной территории, сообщили в пресс-службе района. Из-за большого количества осадков на территории Туапсинского района поднялся уровень рек Нечепсуха и Псебе. Более 70 придомовых территорий в районе подтопило из-за сильных дождей, эвакуированы свыше 100 человек. "Пешеходный мост через реку Нечепсухо, связывавший МКР Остров и улицу Колхозную в поселке Новомихайловском, смыло сегодня во время ливня. Жители не отрезаны от основной территории. В Новомихайловском есть альтернативный мост по улице Шаумяна", - говорится в сообщении. На Кубани в субботу объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды. Синоптики прогнозируют ливни, усиление ветра и град, возможен подъем уровня рек.
https://ria.ru/20230714/kuban-1884266426.html
краснодарский край
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, туапсинский район
Происшествия, Краснодарский край, Туапсинский район
В поселке в Краснодарском крае смыло пешеходный мост
В поселке в Краснодарском крае смыло пешеходный мост во время ливня
КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости.
Пешеходный мост через реку Нечепсухо в поселке Туапсинского района Краснодарского края смыло во время ливня, местные жители не отрезаны от основной территории, сообщили
в пресс-службе района.
Из-за большого количества осадков на территории Туапсинского района поднялся уровень рек Нечепсуха и Псебе. Более 70 придомовых территорий в районе подтопило из-за сильных дождей, эвакуированы свыше 100 человек.
"Пешеходный мост через реку Нечепсухо, связывавший МКР Остров и улицу Колхозную в поселке Новомихайловском, смыло сегодня во время ливня. Жители не отрезаны от основной территории. В Новомихайловском есть альтернативный мост по улице Шаумяна", - говорится в сообщении.
На Кубани в субботу объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды. Синоптики прогнозируют ливни, усиление ветра и град, возможен подъем уровня рек.
Число погибших при подтоплении на Кубани достигло пяти человек