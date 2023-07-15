https://ria.ru/20230715/most-1884381366.html

В поселке в Краснодарском крае смыло пешеходный мост

В поселке в Краснодарском крае смыло пешеходный мост - РИА Новости, 15.07.2023

В поселке в Краснодарском крае смыло пешеходный мост

Пешеходный мост через реку Нечепсухо в поселке Туапсинского района Краснодарского края смыло во время ливня, местные жители не отрезаны от основной территории,... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T16:54

2023-07-15T16:54

2023-07-15T16:54

происшествия

краснодарский край

туапсинский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883778494_0:67:1024:643_1920x0_80_0_0_db01e26b8720d95dc56cfc1f9ed93d7d.jpg

КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Пешеходный мост через реку Нечепсухо в поселке Туапсинского района Краснодарского края смыло во время ливня, местные жители не отрезаны от основной территории, сообщили в пресс-службе района. Из-за большого количества осадков на территории Туапсинского района поднялся уровень рек Нечепсуха и Псебе. Более 70 придомовых территорий в районе подтопило из-за сильных дождей, эвакуированы свыше 100 человек. "Пешеходный мост через реку Нечепсухо, связывавший МКР Остров и улицу Колхозную в поселке Новомихайловском, смыло сегодня во время ливня. Жители не отрезаны от основной территории. В Новомихайловском есть альтернативный мост по улице Шаумяна", - говорится в сообщении. На Кубани в субботу объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды. Синоптики прогнозируют ливни, усиление ветра и град, возможен подъем уровня рек.

https://ria.ru/20230714/kuban-1884266426.html

краснодарский край

туапсинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, краснодарский край, туапсинский район