https://ria.ru/20230715/moskalkova-1884411822.html
Москалькова обратится в СПЧ ООН из-за суда над митрополитом Павлом в Киеве
Москалькова обратится в СПЧ ООН из-за суда над митрополитом Павлом в Киеве - РИА Новости, 15.07.2023
Москалькова обратится в СПЧ ООН из-за суда над митрополитом Павлом в Киеве
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратится в СПЧ ООН из-за гонений на наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла на... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T22:42
2023-07-15T22:42
2023-07-15T23:55
религия
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
татьяна москалькова
украина
оон
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратится в СПЧ ООН из-за гонений на наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла на Украине."Считаю подобные действия вопиющим нарушением права на свободу совести и оскорблением чувств сотен тысяч прихожан и служителей УПЦ. В связи с этим буду обращаться в Совет по правам человека ООН с просьбой защитить митрополита", — написала она в Telegram-канале.Омбудсмен напомнила, что священнослужителя обвинили в нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений и в "оправдании отрицания вооруженной агрессии России против Украины". Она подчеркнула, что митрополиту грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.Накануне Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов).В четверг СБУ предъявила новые обвинения священнослужителю. Ему вменяют повторное нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, а также повторное "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии России против Украины". Санкции статей предусматривают до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался в марте, после того как Министерство культуры разорвало договор аренды и потребовало от монахов покинуть монастырь к концу месяца. Впрочем, как заявлял глава ведомства Александр Ткаченко, монахи могли бы остаться, если бы согласились перейти в раскольническую ПЦУ.В УПЦ заявили, что расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет.Верующие по мере сил препятствовали работе комиссии, которая пыталась опечатывать монастырские корпуса, нередко запирая внутри монахов и верующих. В результате задержали не менее четырех прихожан и правозащитницу Викторию Кохановскую. Всех их отправили под домашний арест.Наместник монастыря митрополит Павел заверил, что братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России. По его словам, ему предлагали снятие всех обвинений в обмен на переход монахов в ПЦУ.
https://ria.ru/20230715/metropolit-1884410530.html
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ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, татьяна москалькова, украина, оон
Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, Татьяна Москалькова, Украина, ООН
Москалькова обратится в СПЧ ООН из-за суда над митрополитом Павлом в Киеве
Омбудсмен Москалькова обратится в СПЧ ООН с просьбой защитить митрополита Павла
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
обратится в СПЧ
ООН из-за гонений на наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла на Украине.
«
"Считаю подобные действия вопиющим нарушением права на свободу совести и оскорблением чувств сотен тысяч прихожан и служителей УПЦ. В связи с этим буду обращаться в Совет по правам человека ООН с просьбой защитить митрополита", — написала она в Telegram-канале.
Омбудсмен напомнила, что священнослужителя обвинили в нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений и в "оправдании отрицания вооруженной агрессии России против Украины". Она подчеркнула, что митрополиту грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Накануне Соломенский районный суд Киева
изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов).
В четверг СБУ
предъявила новые обвинения священнослужителю. Ему вменяют повторное нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, а также повторное "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии России против Украины". Санкции статей предусматривают до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Митрополит Климент прокомментировал арест наместника Павла
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался в марте, после того как Министерство культуры разорвало договор аренды и потребовало от монахов покинуть монастырь к концу месяца. Впрочем, как заявлял глава ведомства Александр Ткаченко
, монахи могли бы остаться, если бы согласились перейти в раскольническую ПЦУ.
В УПЦ заявили, что расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет.
Верующие по мере сил препятствовали работе комиссии, которая пыталась опечатывать монастырские корпуса, нередко запирая внутри монахов и верующих. В результате задержали не менее четырех прихожан и правозащитницу Викторию Кохановскую. Всех их отправили под домашний арест.
Наместник монастыря митрополит Павел заверил, что братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России. По его словам, ему предлагали снятие всех обвинений в обмен на переход монахов в ПЦУ.
Митрополит УПЦ Павел призвал представителей религий объединиться