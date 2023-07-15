https://ria.ru/20230715/mitropolit-1884411120.html
Митрополит УПЦ заявил, что священники прихода наймут лучших адвокатов
Митрополит УПЦ заявил, что священники прихода наймут лучших адвокатов - РИА Новости, 15.07.2023
Митрополит УПЦ заявил, что священники прихода наймут лучших адвокатов
Настоятели храмов должны найти юристов для защиты прав приходов и верующих после решения горсовета (подконтрольного Киеву) города Запорожье о прекращении... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T22:33
2023-07-15T22:33
2023-07-15T22:33
запорожье
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
киев
украина
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Настоятели храмов должны найти юристов для защиты прав приходов и верующих после решения горсовета (подконтрольного Киеву) города Запорожье о прекращении отношений с Украинской православной церковью, заявил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) в своем телеграм-канале. Ранее горсовет подконтрольного украинским властям города Запорожье принял решение разорвать все связи с канонической Украинской православной церковью. "Наконец-то, показали свое истинное лицо наши "избранники", проголосовавшие за противозаконное решение о прекращении взаимоотношений с Запорожской епархией УПЦ. Они сколько угодно могут рассказывать о патриотизме, прикрываться далекими от реальности формулировками, оправдывать себя борьбой за Украину. Но все это большой обман. Ведь по факту народные избранники, "слуги народа", пошли против этого народа, поправ его свободы и незыблемое право исповедовать веру своих дедов-прадедов", - написал митрополит Лука. Он призвал верующих не унывать и не поддаваться панике, "а с чистым умом и горячим сердцем" защищать свою Матерь-Церковь и быть верными Богу. "Я прошу молиться Господу о спасении заблудших душ депутатов, которые отреклись от Христа, проголосовав за решение о прекращении взаимоотношений с их избирателями - прихожанами наших храмов. Мы с вами понимаем, что человек, находящийся во власти дьявола, не может отличить дурное от доброго. Также прошу каждого из вас, дорогие мои, подавать в суд, если ваши права, как людей верующих, подвергнутся ущемлению. По моему благословению настоятели храмов должны были заключить договоры с юристами, которые смогут помочь защитить права как религиозной общины, так и отдельного прихожанина", - заключил архиерей.
https://ria.ru/20230715/metropolit-1884410530.html
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запорожье, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, киев, украина
Запорожье, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Киев, Украина
Митрополит УПЦ заявил, что священники прихода наймут лучших адвокатов
Митрополит УПЦ Лука: священники наймут лучших адвокатов после решения горсовета Запорожья
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Настоятели храмов должны найти юристов для защиты прав приходов и верующих после решения горсовета (подконтрольного Киеву) города Запорожье о прекращении отношений с Украинской православной церковью, заявил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) в своем телеграм-канале.
Ранее горсовет подконтрольного украинским властям города Запорожье принял решение разорвать все связи с канонической Украинской православной церковью.
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"Наконец-то, показали свое истинное лицо наши "избранники", проголосовавшие за противозаконное решение о прекращении взаимоотношений с Запорожской епархией УПЦ. Они сколько угодно могут рассказывать о патриотизме, прикрываться далекими от реальности формулировками, оправдывать себя борьбой за Украину. Но все это большой обман. Ведь по факту народные избранники, "слуги народа", пошли против этого народа, поправ его свободы и незыблемое право исповедовать веру своих дедов-прадедов", - написал митрополит Лука.
Он призвал верующих не унывать и не поддаваться панике, "а с чистым умом и горячим сердцем" защищать свою Матерь-Церковь и быть верными Богу.
"Я прошу молиться Господу о спасении заблудших душ депутатов, которые отреклись от Христа, проголосовав за решение о прекращении взаимоотношений с их избирателями - прихожанами наших храмов. Мы с вами понимаем, что человек, находящийся во власти дьявола, не может отличить дурное от доброго. Также прошу каждого из вас, дорогие мои, подавать в суд, если ваши права, как людей верующих, подвергнутся ущемлению. По моему благословению настоятели храмов должны были заключить договоры с юристами, которые смогут помочь защитить права как религиозной общины, так и отдельного прихожанина", - заключил архиерей.
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