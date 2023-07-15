https://ria.ru/20230715/mitropolit-1884389843.html

Папа римский займется освобождением митрополита Павла

Папа римский займется освобождением митрополита Павла - РИА Новости, 15.07.2023

Папа римский займется освобождением митрополита Павла

Папа Римский Франциск откликнулся на обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла и займется вопросом освобождения наместника Киево-Печерской лавры... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T18:32

2023-07-15T18:32

2023-07-15T18:39

папа римский

справки

украина

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россия

антониу гутерриш

франциск (хорхе марио бергольо)

хельга мария шмид

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Папа Римский Франциск откликнулся на обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла и займется вопросом освобождения наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя), понтифик считает, что митрополит был арестован по политическим и религиозным мотивам, что недопустимо, рассказал РИА Новости поддерживающий общение с понтификом глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.Ранее в субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры, арестованного накануне на Украине."Я общался с папой Франциском напрямую. Он мне сказал, что знает об обращении патриарха Кирилла и будет заниматься вопросом освобождения митрополита Павла. Не знаю, как именно он это будет делать – может, сделает ли официальное заявление, напишет письмо или вмешается по дипломатическим каналам. Но то, что он откликнулся на обращение святейшего патриарха Кирилла – это факт", - сказал Севастьянов.По его словам, папа Франциск также высказался против арестов по политическим молитвам на Украине. "Папа Франциск считает, что аресты по политическим и религиозным мотивам недопустимы, тем более аресты лидеров религиозных общин, в данном случае – митрополита Павла", - заключил собеседник агентства.Как отметили на сайте РПЦ, патриарх Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, патриарху Коптской церкви Тавадросу II, главе Англиканского сообщества архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, генеральному секретарю Всемирного совета церквей доктору Джерри Пиллэю, генеральному секретарю Организации объединенных наций Антониу Гутерришу, генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Марии Шмид, генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи. Он призывал обратить внимание на происходящие на Украине гонения на каноническую Украинскую православную церковь и "принять все возможные меры для защиты от беззаконного преследования митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла".В пятницу Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Как заявил Митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Ранее СБУ заявила, что предъявила новые обвинения митрополиту Павлу по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно"; "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно". Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками чиновников забрать строения монастыря, выселить монахов канонической УПЦ, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест, а потом и помещен в СИЗО.В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.

https://ria.ru/20230713/obvineniya-1884068746.html

https://ria.ru/20230715/zaschita-1884374987.html

https://ria.ru/20230714/lavra-1884254318.html

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