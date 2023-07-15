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МИД России потребовал незамедлительно освободить митрополита Павла - РИА Новости, 15.07.2023
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15:02 15.07.2023 (обновлено: 15:20 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/mitropolit-1884369889.html
МИД России потребовал незамедлительно освободить митрополита Павла
МИД России потребовал незамедлительно освободить митрополита Павла - РИА Новости, 15.07.2023
МИД России потребовал незамедлительно освободить митрополита Павла
Москва требует от Киева незамедлительного освобождения наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, заявила в субботу в официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T15:02
2023-07-15T15:20
россия
киев
москва
мария захарова
страна.ua
ситуация вокруг упц
оон
украинская православная церковь
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Москва требует от Киева незамедлительного освобождения наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, заявила в субботу в официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее в пятницу украинское издание "Страна.ua" сообщило, что Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов)."Требуем неукоснительного соблюдения киевским режимом взятых на себя международно-правовых обязательств, незамедлительного освобождения митрополита Павла, который страдает тяжелой болезнью, и предоставления ему надлежащей медицинской помощи", - говорится в комментарии на сайте ведомства."Произошедшее является еще одним проявлением царящего на Украине политического произвола и правового беспредела, системного грубейшего нарушения киевским режимом прав православных христиан, что противоречит ряду общепризнанных международно-правовых документов – Уставу ООН, Всеобщей декларации прав человека, Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений и других", - подчеркнула она.По словам Захаровой, устроенное Киевом "судилище" и принятые ими силовые меры по изгнанию верующих из Киево-Печерской лавры – звенья одной цепи. "Цель этих акций – уничтожить каноническую Украинскую православную церковь, объединяющую десятки миллионов людей", - указала она.
https://ria.ru/20230714/pavel-1884257553.html
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россия, киев, москва, мария захарова, страна.ua, ситуация вокруг упц, оон, украинская православная церковь
Россия, Киев, Москва, Мария Захарова, Страна.ua, Ситуация вокруг УПЦ, ООН, Украинская православная церковь
МИД России потребовал незамедлительно освободить митрополита Павла

МИД России потребовал от Киева соблюдения обязательств и освобождения митрополита Павла

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Москва требует от Киева незамедлительного освобождения наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, заявила в субботу в официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в пятницу украинское издание "Страна.ua" сообщило, что Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов).
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Вчера, 17:10
«
"Требуем неукоснительного соблюдения киевским режимом взятых на себя международно-правовых обязательств, незамедлительного освобождения митрополита Павла, который страдает тяжелой болезнью, и предоставления ему надлежащей медицинской помощи", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
"Произошедшее является еще одним проявлением царящего на Украине политического произвола и правового беспредела, системного грубейшего нарушения киевским режимом прав православных христиан, что противоречит ряду общепризнанных международно-правовых документов – Уставу ООН, Всеобщей декларации прав человека, Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений и других", - подчеркнула она.
По словам Захаровой, устроенное Киевом "судилище" и принятые ими силовые меры по изгнанию верующих из Киево-Печерской лавры – звенья одной цепи. "Цель этих акций – уничтожить каноническую Украинскую православную церковь, объединяющую десятки миллионов людей", - указала она.
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