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МИД России потребовал незамедлительно освободить митрополита Павла

МИД России потребовал незамедлительно освободить митрополита Павла - РИА Новости, 15.07.2023

МИД России потребовал незамедлительно освободить митрополита Павла

Москва требует от Киева незамедлительного освобождения наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, заявила в субботу в официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T15:02

2023-07-15T15:02

2023-07-15T15:20

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Москва требует от Киева незамедлительного освобождения наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, заявила в субботу в официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее в пятницу украинское издание "Страна.ua" сообщило, что Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов)."Требуем неукоснительного соблюдения киевским режимом взятых на себя международно-правовых обязательств, незамедлительного освобождения митрополита Павла, который страдает тяжелой болезнью, и предоставления ему надлежащей медицинской помощи", - говорится в комментарии на сайте ведомства."Произошедшее является еще одним проявлением царящего на Украине политического произвола и правового беспредела, системного грубейшего нарушения киевским режимом прав православных христиан, что противоречит ряду общепризнанных международно-правовых документов – Уставу ООН, Всеобщей декларации прав человека, Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений и других", - подчеркнула она.По словам Захаровой, устроенное Киевом "судилище" и принятые ими силовые меры по изгнанию верующих из Киево-Печерской лавры – звенья одной цепи. "Цель этих акций – уничтожить каноническую Украинскую православную церковь, объединяющую десятки миллионов людей", - указала она.

https://ria.ru/20230714/pavel-1884257553.html

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россия, киев, москва, мария захарова, страна.ua, ситуация вокруг упц, оон, украинская православная церковь