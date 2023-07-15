https://ria.ru/20230715/minoborony-1884363649.html

Суд в Москве по иску Минобороны взыскал неустойку с "Восточной верфи"

Суд в Москве по иску Минобороны взыскал неустойку с "Восточной верфи" - РИА Новости, 15.07.2023

Суд в Москве по иску Минобороны взыскал неустойку с "Восточной верфи"

Арбитражный суд Москвы по иску министерства обороны России, требовавшего взыскать более 494 миллионов рублей с владивостокского АО "Восточная верфь",... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T14:14

2023-07-15T14:14

2023-07-15T14:25

москва

восточная верфь

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску министерства обороны России, требовавшего взыскать более 494 миллионов рублей с владивостокского АО "Восточная верфь", занимающегося строительством военных кораблей и судов снабжения, взыскал с ответчика более 218 миллионов рублей.Как следует из опубликованного в пятницу решения суда, в иске было заявлено требование о взыскании неустойки по госконтракту от 1 сентября 2014 года на изготовление и поставку малого морского танкера проекта 03182 стоимостью более 6,3 миллиарда рублей.Исполнитель должен был передать судно до 25 ноября 2021 года, однако заказчик его так и не получил, в связи с чем в октябре 2022 года обратился с иском. Суд согласился с нарушением ответчиком сроков, но удовлетворил ходатайство "Восточной верфи" о снижении неустойки и пересчитал штрафные санкции по ставке ЦБ, действовавшей на момент разбирательства.В то же время суд отклонил встречный иск предприятия к Минобороны, в котором верфь просила признать этот госконтракт в редакции допсоглашения от 2019 года ничтожной сделкой, так как, по ее мнению, стороны не согласовали предмет контракта, в частности то, какие изделия для заказчика должны быть изготовлены в результате исполнения контракта.Суд отметил, что сообщение о невозможности завершения работ "Восточная верфь" направила спустя 141 день после окончания срока исполнения контракта, а до этого всеми своими действиями в течение 8 лет подтверждала действительность договора. Такое поведение суд счел недобросовестным."Восточная верфь" – одно из ведущих судостроительных предприятий Дальнего Востока. Специализируется на строительстве военных кораблей, судов снабжения и причалов для Тихоокеанского флота и ФСБ России.В октябре 2022 года предприятие подало в арбитражный суд Приморского края заявление о собственном банкротстве. Его обоснованность судом пока не проверена. Ранее источник в отрасли рассказал РИА Новости, что в годовом отчете компании за 2021 год заявлен крупный убыток и нехватка средств для расчета по собственным обязательствам.

https://ria.ru/20230522/rzhd-1873464061.html

https://ria.ru/20230704/dokhody-1882151927.html

https://ria.ru/20230623/naftogaz-1879993563.html

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москва, восточная верфь