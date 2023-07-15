https://ria.ru/20230715/milonov-1884403165.html

Депутат Милонов обвинил юриста отделения ЛДПР в Горловке в работе на ВСУ

Депутат Милонов обвинил юриста отделения ЛДПР в Горловке в работе на ВСУ - РИА Новости, 15.07.2023

Депутат Милонов обвинил юриста отделения ЛДПР в Горловке в работе на ВСУ

Зампред комитета ГД по делам семьи, женщин и детей Виталий Милонов (ЕР) пришел в отделение ЛДПР в Горловке и обвинил юриста Ирину Воскобойникову в работе на... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T20:40

2023-07-15T20:40

2023-07-15T20:40

украина

виталий милонов

лдпр

ярослав нилов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735956645_0:0:2619:1473_1920x0_80_0_0_10b9bb7326236cb92357167d60493121.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Зампред комитета ГД по делам семьи, женщин и детей Виталий Милонов (ЕР) пришел в отделение ЛДПР в Горловке и обвинил юриста Ирину Воскобойникову в работе на ВСУ, сообщается в телеграм-канале партии. В ЛДПР, в свою очередь, обвинили Милонова в некорректном поведении и настаивают на рассмотрении этого вопроса в комиссии ГД по этике. "Депутат ГД Милонов ворвался в отделение ЛДПР в Горловке (ДНР) и устроил скандал, недостойный мужчины. Он обвинил юриста Ирину Воскобойникову в работе на ВСУ… После встречи с Милоновым у Воскобойниковой случился новый инсульт", - следует из сообщения. Между тем, зампред комиссии ГД по депутатской этике Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил РИА Новости, что считает этот вопрос не относящимся к ее компетенции, и на данный момент у него нет информации о том, что соответствующее заявление в комиссию поступало. "Активист, который там сидела, женщина, публиковала в телеграм-каналах профессиональные данные военнослужащих, номера телефонов командиров, места расположения воинских подразделений Российской Федерации, российской армии, здесь у нас, в Горловке", - сказал РИА Новости Милонов. По его словам, он пришел задать вопрос, почему она это делает, но Воскобойникова отказалась отвечать. "Она публикует в группе, в которой состоит, там больше сотни человек. Вот, и мы знаем, что доступ к этой группе имеют также люди, которые связаны 100 процентов с военными силами Украины. А как это вообще трактовать? Это измена Родине вообще", - подчеркнул Милонов. Он отметил, что такая деятельность нарушает Уголовный кодекс, поэтому он обратился в правоохранительные органы. "Видимо они (ЛДПР) для собственного пиара решили это сделать, но мне было бы стыдно на месте господина (лидера ЛДПР Леонида) Слуцкого признаваться, что такой человек, который называет российскую армию "крысами", является его юристом. Честно говоря, хотелось бы комментарий. Ну это, если он захочет", - добавил Милонов.

https://ria.ru/20230602/milonov-1875771120.html

https://ria.ru/20230517/surrogat-1872464898.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, виталий милонов, лдпр, ярослав нилов