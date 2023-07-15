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Депутат Милонов обвинил юриста отделения ЛДПР в Горловке в работе на ВСУ - РИА Новости, 15.07.2023
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20:40 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/milonov-1884403165.html
Депутат Милонов обвинил юриста отделения ЛДПР в Горловке в работе на ВСУ
Депутат Милонов обвинил юриста отделения ЛДПР в Горловке в работе на ВСУ - РИА Новости, 15.07.2023
Депутат Милонов обвинил юриста отделения ЛДПР в Горловке в работе на ВСУ
Зампред комитета ГД по делам семьи, женщин и детей Виталий Милонов (ЕР) пришел в отделение ЛДПР в Горловке и обвинил юриста Ирину Воскобойникову в работе на... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T20:40
2023-07-15T20:40
украина
виталий милонов
лдпр
ярослав нилов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Зампред комитета ГД по делам семьи, женщин и детей Виталий Милонов (ЕР) пришел в отделение ЛДПР в Горловке и обвинил юриста Ирину Воскобойникову в работе на ВСУ, сообщается в телеграм-канале партии. В ЛДПР, в свою очередь, обвинили Милонова в некорректном поведении и настаивают на рассмотрении этого вопроса в комиссии ГД по этике. "Депутат ГД Милонов ворвался в отделение ЛДПР в Горловке (ДНР) и устроил скандал, недостойный мужчины. Он обвинил юриста Ирину Воскобойникову в работе на ВСУ… После встречи с Милоновым у Воскобойниковой случился новый инсульт", - следует из сообщения. Между тем, зампред комиссии ГД по депутатской этике Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил РИА Новости, что считает этот вопрос не относящимся к ее компетенции, и на данный момент у него нет информации о том, что соответствующее заявление в комиссию поступало. "Активист, который там сидела, женщина, публиковала в телеграм-каналах профессиональные данные военнослужащих, номера телефонов командиров, места расположения воинских подразделений Российской Федерации, российской армии, здесь у нас, в Горловке", - сказал РИА Новости Милонов. По его словам, он пришел задать вопрос, почему она это делает, но Воскобойникова отказалась отвечать. "Она публикует в группе, в которой состоит, там больше сотни человек. Вот, и мы знаем, что доступ к этой группе имеют также люди, которые связаны 100 процентов с военными силами Украины. А как это вообще трактовать? Это измена Родине вообще", - подчеркнул Милонов. Он отметил, что такая деятельность нарушает Уголовный кодекс, поэтому он обратился в правоохранительные органы. "Видимо они (ЛДПР) для собственного пиара решили это сделать, но мне было бы стыдно на месте господина (лидера ЛДПР Леонида) Слуцкого признаваться, что такой человек, который называет российскую армию "крысами", является его юристом. Честно говоря, хотелось бы комментарий. Ну это, если он захочет", - добавил Милонов.
https://ria.ru/20230602/milonov-1875771120.html
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украина, виталий милонов, лдпр, ярослав нилов
Украина, Виталий Милонов, ЛДПР, Ярослав Нилов
Депутат Милонов обвинил юриста отделения ЛДПР в Горловке в работе на ВСУ

Депутат Милонов обвинил юриста отделения ЛДПР в Горловке Воскобойникову в работе на ВСУ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЧлен комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Государственной Думы РФ Виталий Милонов
Член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Государственной Думы РФ Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Государственной Думы РФ Виталий Милонов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Зампред комитета ГД по делам семьи, женщин и детей Виталий Милонов (ЕР) пришел в отделение ЛДПР в Горловке и обвинил юриста Ирину Воскобойникову в работе на ВСУ, сообщается в телеграм-канале партии.
В ЛДПР, в свою очередь, обвинили Милонова в некорректном поведении и настаивают на рассмотрении этого вопроса в комиссии ГД по этике.
"Депутат ГД Милонов ворвался в отделение ЛДПР в Горловке (ДНР) и устроил скандал, недостойный мужчины. Он обвинил юриста Ирину Воскобойникову в работе на ВСУ… После встречи с Милоновым у Воскобойниковой случился новый инсульт", - следует из сообщения.
Между тем, зампред комиссии ГД по депутатской этике Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил РИА Новости, что считает этот вопрос не относящимся к ее компетенции, и на данный момент у него нет информации о том, что соответствующее заявление в комиссию поступало.
"Активист, который там сидела, женщина, публиковала в телеграм-каналах профессиональные данные военнослужащих, номера телефонов командиров, места расположения воинских подразделений Российской Федерации, российской армии, здесь у нас, в Горловке", - сказал РИА Новости Милонов.
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По его словам, он пришел задать вопрос, почему она это делает, но Воскобойникова отказалась отвечать.
"Она публикует в группе, в которой состоит, там больше сотни человек. Вот, и мы знаем, что доступ к этой группе имеют также люди, которые связаны 100 процентов с военными силами Украины. А как это вообще трактовать? Это измена Родине вообще", - подчеркнул Милонов.
Он отметил, что такая деятельность нарушает Уголовный кодекс, поэтому он обратился в правоохранительные органы.
"Видимо они (ЛДПР) для собственного пиара решили это сделать, но мне было бы стыдно на месте господина (лидера ЛДПР Леонида) Слуцкого признаваться, что такой человек, который называет российскую армию "крысами", является его юристом. Честно говоря, хотелось бы комментарий. Ну это, если он захочет", - добавил Милонов.
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УкраинаВиталий МилоновЛДПРЯрослав Нилов
 
 
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