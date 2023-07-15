https://ria.ru/20230715/mezentsev-1884380670.html

Минск и Москва защитят правду о Великой Отечественной, заявил Мезенцев

Минск и Москва защитят правду о Великой Отечественной, заявил Мезенцев - РИА Новости, 15.07.2023

Минск и Москва защитят правду о Великой Отечественной, заявил Мезенцев

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что Минск и Москва намерены защищать историческую правду о Великой Отечественной... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T16:44

2023-07-15T16:44

2023-07-15T16:44

союзное государство

белоруссия

россия

минск

дмитрий мезенцев

снг

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ВИТЕБСК, 15 июл – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что Минск и Москва намерены защищать историческую правду о Великой Отечественной войне, не будут подстраиваться под предложения Запада забыть о событиях той войны и заняться современными вопросами. "С Запада нам много раз говорили: "Зачем вы так много, долго разговариваете о подвиге советского солдата в Великой Отечественной войне? Война закончилась в 1945 году, а вы не можете успокоиться в 2023 году. Успокойтесь и говорите о сегодняшних проблемах, новых ценностях, о проблемах новых сообществ, прекратите оглядываться и нас, западников, укорять, что многие поддерживали фашизм, что многие деды и отцы нынешних политических лидеров служили в частях СС". Это говорят те люди, которым стыдно за их отцов и дедов, кто по-своему разделяет ту фашистскую, нацистскую идеологию", - сказал Мезенцев в Витебске во время встречи с молодежью. "Те люди, которые не смогли отделить зерна от плевел, поддались этой идеологи, в том числе на постсоветском пространстве, это привело к сложным и тяжелым последствиям", - продолжил Мезенцев. Он заявил, что в Белоруссии и России "согласиться и подлаживаться под это лукавство, хитрость подлость" не могут и не имеют права. "Долг наш не подлаживаться, а защищать историческую правду. А у них желание заставить нас замолчать", - сказал госсекретарь. Касаясь разрушения советских памятников в ряде стран, Мезенцев заявил, что "идет война с мертвыми, которые не могут ответить, это самая подлая война". Во время встречи Мезенцев также отметил, что нужно расширять белорусско-российский историко-патриотический проект "Поезд Памяти", в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. По его словам, в следующем году к участию в проекте планируется пригласить представителей всех стран СНГ, возможно, всего постсоветского пространства. "Посмотрим, какой будет отклик. Этот отклик будет индикатором честности в оценке нашей истории и уважения памяти подвига старших поклонений", - сказал Мезенцев. Он также анонсировал новый молодежный проект, который может быть реализован в рамках Союзного государства. Предполагается, что его участниками станут молодые ученые, которые в разных городах Белоруссии и России будут участвовать во встречах, посвященных теме разработки и внедрения в жизнь новых технологий.

https://ria.ru/20210520/putin-1733136292.html

https://ria.ru/20221115/istoriya-1831617029.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, россия, минск, дмитрий мезенцев, снг