https://ria.ru/20230715/medved-1884339608.html
В Магадане медведь загрыз девушку
В Магадане медведь загрыз девушку - РИА Новости, 15.07.2023
В Магадане медведь загрыз девушку
В Магадане медведь загрыз девушку, сообщило УМВД России по региону. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T10:21
2023-07-15T10:21
2023-07-15T15:04
происшествия
магадан
россия
магаданская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
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МАГАДАН, 15 июл — РИА Новости. В Магадане медведь загрыз девушку, сообщило УМВД России по региону. "Пятнадцатого июля в 15:00 в дежурную часть отдела МВД России по Магадану по линии "112" поступило сообщение о том, что в районе танкодрома в областном центре медведь напал на девушку. Прибывшие на место происшествия полицейские, сотрудники региональной Росгвардии и охотоведы обнаружили бурого медведя и тело девушки", — говорится в сообщении.Животное ликвидировали, следователи регионального управления СК осматривают место инцидента.В июне в Магадане произошло несколько нападений медведей на людей. Два человека погибли, четверо были госпитализированы. Тогда охотоведы застрелили медведицу и медвежонка, которых посчитали виновными в гибели людей.
https://ria.ru/20230712/medved-1883657082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магадан, россия, магаданская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Магадан, Россия, Магаданская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
В Магадане медведь загрыз девушку
Медведь напал на девушку в районе танкодрома в Магадане, она погибла