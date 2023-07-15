https://ria.ru/20230715/medved-1884339608.html

В Магадане медведь загрыз девушку

В Магадане медведь загрыз девушку - РИА Новости, 15.07.2023

В Магадане медведь загрыз девушку

В Магадане медведь загрыз девушку, сообщило УМВД России по региону. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T10:21

2023-07-15T10:21

2023-07-15T15:04

происшествия

магадан

россия

магаданская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

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МАГАДАН, 15 июл — РИА Новости. В Магадане медведь загрыз девушку, сообщило УМВД России по региону. "Пятнадцатого июля в 15:00 в дежурную часть отдела МВД России по Магадану по линии "112" поступило сообщение о том, что в районе танкодрома в областном центре медведь напал на девушку. Прибывшие на место происшествия полицейские, сотрудники региональной Росгвардии и охотоведы обнаружили бурого медведя и тело девушки", — говорится в сообщении.Животное ликвидировали, следователи регионального управления СК осматривают место инцидента.В июне в Магадане произошло несколько нападений медведей на людей. Два человека погибли, четверо были госпитализированы. Тогда охотоведы застрелили медведицу и медвежонка, которых посчитали виновными в гибели людей.

https://ria.ru/20230712/medved-1883657082.html

магадан

россия

магаданская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, магадан, россия, магаданская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)