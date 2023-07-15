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На Южнодонецком направлении пресекли движение ВСУ к Макаровке

На Южнодонецком направлении пресекли движение ВСУ к Макаровке - РИА Новости, 15.07.2023

На Южнодонецком направлении пресекли движение ВСУ к Макаровке

Подразделения группировки ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении пресекли выдвижение ВСУ к Макаровке, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток"... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T05:05

2023-07-15T05:05

2023-07-15T05:05

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении пресекли выдвижение ВСУ к Макаровке, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии пресечено выдвижение группы пехоты противника в направлении Макаровки. Огнем артиллерии группировки уничтожены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" в Великой Новоселке, два минометных расчета ВСУ в районах Макаровки и севернее Павловки, пикап с националистами восточнее совхоза "Октябрь", МТ-ЛБ с живой силой в районе Ровнополя и буксируемая гаубица "Мста-Б" в Привольном", - сообщил Чехов. В свою очередь, вертолеты армейской авиации поразили места скопления живой силы ВСУ в районе Макаровки и Урожайного, а средства противовоздушной обороны группировки сбили два украинских дрона "Фурия" и "Валькирия".

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф