Рейтинг@Mail.ru
Лавров обсудил с главой МИД Таиланда использование карты "Мир" в стране - РИА Новости, 15.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/lavrov-1884353624.html
Лавров обсудил с главой МИД Таиланда использование карты "Мир" в стране
Лавров обсудил с главой МИД Таиланда использование карты "Мир" в стране - РИА Новости, 15.07.2023
Лавров обсудил с главой МИД Таиланда использование карты "Мир" в стране
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил на встрече с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем вопрос об использовании карт российской... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T12:40
2023-07-15T12:40
россия
таиланд
пхукет (остров)
сергей лавров
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831138353_0:8:2874:1624_1920x0_80_0_0_115443439e0313507e203b013e67ee75.jpg
ПХУКЕТ, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил на встрече с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем вопрос об использовании карт российской платежной системы "Мир" в этой стране. "Сегодня с моим коллегой министром иностранных дел Таиланда мы говорили о том, чтобы карты российской платежной системы "Мир" использовались здесь без каких-либо проблем. Это придаст дополнительный импульс увеличению туристического потока", - сказал Лавров, выступая на церемонии официального открытия генерального консульства РФ в городе Пхукет.
https://ria.ru/20230715/lavrov-1884343282.html
россия
таиланд
пхукет (остров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831138353_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_418ac10d3d6712e2deed37b848337473.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, таиланд, пхукет (остров), сергей лавров, в мире
Россия, Таиланд, Пхукет (остров), Сергей Лавров, В мире
Лавров обсудил с главой МИД Таиланда использование карты "Мир" в стране

Глава МИД Лавров заявил, что обсудил с коллегой из Таиланда использование карты "Мир"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПХУКЕТ, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил на встрече с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем вопрос об использовании карт российской платежной системы "Мир" в этой стране.
"Сегодня с моим коллегой министром иностранных дел Таиланда мы говорили о том, чтобы карты российской платежной системы "Мир" использовались здесь без каких-либо проблем. Это придаст дополнительный импульс увеличению туристического потока", - сказал Лавров, выступая на церемонии официального открытия генерального консульства РФ в городе Пхукет.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
Лавров и глава МИД Таиланда провели переговоры
10:54
 
РоссияТаиландПхукет (остров)Сергей ЛавровВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала