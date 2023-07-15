https://ria.ru/20230715/lavrov-1884353624.html

Лавров обсудил с главой МИД Таиланда использование карты "Мир" в стране

Лавров обсудил с главой МИД Таиланда использование карты "Мир" в стране - РИА Новости, 15.07.2023

Лавров обсудил с главой МИД Таиланда использование карты "Мир" в стране

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил на встрече с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем вопрос об использовании карт российской... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T12:40

2023-07-15T12:40

2023-07-15T12:40

россия

таиланд

пхукет (остров)

сергей лавров

в мире

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ПХУКЕТ, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил на встрече с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем вопрос об использовании карт российской платежной системы "Мир" в этой стране. "Сегодня с моим коллегой министром иностранных дел Таиланда мы говорили о том, чтобы карты российской платежной системы "Мир" использовались здесь без каких-либо проблем. Это придаст дополнительный импульс увеличению туристического потока", - сказал Лавров, выступая на церемонии официального открытия генерального консульства РФ в городе Пхукет.

https://ria.ru/20230715/lavrov-1884343282.html

россия

таиланд

пхукет (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, таиланд, пхукет (остров), сергей лавров, в мире