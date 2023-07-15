https://ria.ru/20230715/lavrov-1884353624.html
Лавров обсудил с главой МИД Таиланда использование карты "Мир" в стране
Лавров обсудил с главой МИД Таиланда использование карты "Мир" в стране - РИА Новости, 15.07.2023
Лавров обсудил с главой МИД Таиланда использование карты "Мир" в стране
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил на встрече с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем вопрос об использовании карт российской... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T12:40
2023-07-15T12:40
2023-07-15T12:40
россия
таиланд
пхукет (остров)
сергей лавров
в мире
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ПХУКЕТ, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил на встрече с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем вопрос об использовании карт российской платежной системы "Мир" в этой стране. "Сегодня с моим коллегой министром иностранных дел Таиланда мы говорили о том, чтобы карты российской платежной системы "Мир" использовались здесь без каких-либо проблем. Это придаст дополнительный импульс увеличению туристического потока", - сказал Лавров, выступая на церемонии официального открытия генерального консульства РФ в городе Пхукет.
https://ria.ru/20230715/lavrov-1884343282.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, таиланд, пхукет (остров), сергей лавров, в мире
Россия, Таиланд, Пхукет (остров), Сергей Лавров, В мире
Лавров обсудил с главой МИД Таиланда использование карты "Мир" в стране
Глава МИД Лавров заявил, что обсудил с коллегой из Таиланда использование карты "Мир"