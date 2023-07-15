https://ria.ru/20230715/lavrov-1884343282.html

Лавров и глава МИД Таиланда провели переговоры

Лавров и глава МИД Таиланда провели переговоры - РИА Новости, 15.07.2023

Лавров и глава МИД Таиланда провели переговоры

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Таиланда Дон Праматвинай провели переговоры перед церемонией официального открытия генерального консульства РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T10:54

2023-07-15T10:54

2023-07-15T10:54

пхукет (остров)

таиланд

россия

сергей лавров

в мире

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ПХУКЕТ, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Таиланда Дон Праматвинай провели переговоры перед церемонией официального открытия генерального консульства РФ в городе Пхукет, столице островной провинции Пхукет в Таиланде. Церемония состоится позже днем в субботу в присутствии обоих министров, руководства администрации провинции Пхукет, российских и таиландских официальных лиц и почетных гостей. Генконсульство в Пхукете, консульский округ которого охватывает остров Пхукет и соседние провинции, - первое российское генеральное консульство в Таиланде. В прошлом в таиландских провинциях, наиболее популярных среди российских туристов, работали почетные консульства России, возглавляемые гражданами Таиланда - в Паттайе (по провинциям Чонбури и Районг), на Пхукете (по провинциям Пхукет, Краби и Пханга), на острове Самуи (провинция Сураттхани) и в городе Чиангмай (по провинциям северной части Таиланда). Во всех провинциях, кроме Пхукета, они продолжают работать. Остров Пхукет отличается от других курортных зон Таиланда значительной удаленностью от Бангкока, где расположено российское посольство, и наибольшим в стране количеством российских граждан - как туристов, так и живущих на острове и в соседних провинциях.

https://ria.ru/20230605/tailand-1876179227.html

https://ria.ru/20230713/diplomatiya-1884006882.html

пхукет (остров)

таиланд

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

пхукет (остров), таиланд, россия, сергей лавров, в мире