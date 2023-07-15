https://ria.ru/20230715/lavra-1884366990.html

Патриарх Кирилл призвал защитить наместника Киево-Печерской лавры

Патриарх Кирилл призвал защитить наместника Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 15.07.2023

Патриарх Кирилл призвал защитить наместника Киево-Печерской лавры

Помещение наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) под арест может привести к его смерти, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T14:42

2023-07-15T14:42

2023-07-15T15:38

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

ситуация вокруг упц

киево-печерская лавра

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Помещение наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) под арест может привести к его смерти, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его обращение опубликовано на сайте РПЦ."С большой тревогой отмечаю, что изменение меры пресечения митрополиту Павлу, человеку, находящемуся в преклонных годах, с домашнего ареста на помещение его под стражу грозит ему серьезным ухудшением здоровья и может привести к его смерти в следственном изоляторе", — сказал предстоятель.Он указал, что наместника Киево-Печерской лавры арестовали за его религиозные убеждения."Данное решение суда, неправосудное и очевидно продиктованное властями Украины, имеет своей целью запугать верующих, заставить их отказаться от защиты своей религиозной свободы и святынь и является частью масштабных гонений, развернутых украинскими властями против Украинской православной церкви. Религиозный деятель не может и не должен подвергаться такого рода репрессивным мерам за свои религиозные убеждения", — подчеркнул патриарх Кирилл.Накануне Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов).В четверг СБУ предъявила новые обвинения священнослужителю. Ему вменяют повторное нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, а также повторное "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии России против Украины". Санкции статей предусматривают до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался в марте, после того как Министерство культуры разорвало договор аренды и потребовало от монахов покинуть монастырь к концу месяца. Впрочем, как заявлял глава ведомства Александр Ткаченко, монахи могли бы остаться, если бы согласились перейти в раскольническую ПЦУ.В УПЦ заявили, что расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет.Верующие по мере сил препятствовали работе комиссии, которая пыталась опечатывать монастырские корпуса, нередко запирая внутри монахов и верующих. В результате задержали не менее четырех прихожан и правозащитницу Викторию Кохановскую. Всех их отправили под домашний арест.Наместник монастыря митрополит Павел заверил, что братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России. По его словам, ему предлагали снятие всех обвинений в обмен на переход монахов в ПЦУ.

https://ria.ru/20230714/namestnik-1884305456.html

https://ria.ru/20230714/pavel-1884298441.html

https://ria.ru/20230714/namestnik-1884310871.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

патриарх кирилл (владимир гундяев), ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра