https://ria.ru/20230715/lavra-1884366990.html
Патриарх Кирилл призвал защитить наместника Киево-Печерской лавры
Патриарх Кирилл призвал защитить наместника Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 15.07.2023
Патриарх Кирилл призвал защитить наместника Киево-Печерской лавры
Помещение наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) под арест может привести к его смерти, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T14:42
2023-07-15T14:42
2023-07-15T15:38
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
ситуация вокруг упц
киево-печерская лавра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847591736_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b47df4e1228e93b0c1aca2b69d87571.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Помещение наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) под арест может привести к его смерти, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его обращение опубликовано на сайте РПЦ."С большой тревогой отмечаю, что изменение меры пресечения митрополиту Павлу, человеку, находящемуся в преклонных годах, с домашнего ареста на помещение его под стражу грозит ему серьезным ухудшением здоровья и может привести к его смерти в следственном изоляторе", — сказал предстоятель.Он указал, что наместника Киево-Печерской лавры арестовали за его религиозные убеждения."Данное решение суда, неправосудное и очевидно продиктованное властями Украины, имеет своей целью запугать верующих, заставить их отказаться от защиты своей религиозной свободы и святынь и является частью масштабных гонений, развернутых украинскими властями против Украинской православной церкви. Религиозный деятель не может и не должен подвергаться такого рода репрессивным мерам за свои религиозные убеждения", — подчеркнул патриарх Кирилл.Накануне Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов).В четверг СБУ предъявила новые обвинения священнослужителю. Ему вменяют повторное нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, а также повторное "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии России против Украины". Санкции статей предусматривают до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался в марте, после того как Министерство культуры разорвало договор аренды и потребовало от монахов покинуть монастырь к концу месяца. Впрочем, как заявлял глава ведомства Александр Ткаченко, монахи могли бы остаться, если бы согласились перейти в раскольническую ПЦУ.В УПЦ заявили, что расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет.Верующие по мере сил препятствовали работе комиссии, которая пыталась опечатывать монастырские корпуса, нередко запирая внутри монахов и верующих. В результате задержали не менее четырех прихожан и правозащитницу Викторию Кохановскую. Всех их отправили под домашний арест.Наместник монастыря митрополит Павел заверил, что братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России. По его словам, ему предлагали снятие всех обвинений в обмен на переход монахов в ПЦУ.
https://ria.ru/20230714/namestnik-1884305456.html
https://ria.ru/20230714/pavel-1884298441.html
https://ria.ru/20230714/namestnik-1884310871.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847591736_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_362421b4b516b099b949ee5a6e90a70a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
патриарх кирилл (владимир гундяев), ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Ситуация вокруг УПЦ, Киево-Печерская Лавра
Патриарх Кирилл призвал защитить наместника Киево-Печерской лавры
Патриарх Кирилл: арест наместника Киево-Печерской лавры Павла может привести к его смерти
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости.
Помещение наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) под арест может привести к его смерти, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его обращение опубликовано на сайте
РПЦ.
«
"С большой тревогой отмечаю, что изменение меры пресечения митрополиту Павлу, человеку, находящемуся в преклонных годах, с домашнего ареста на помещение его под стражу грозит ему серьезным ухудшением здоровья и может привести к его смерти в следственном изоляторе", — сказал предстоятель.
Он указал, что наместника Киево-Печерской лавры арестовали за его религиозные убеждения.
"Данное решение суда, неправосудное и очевидно продиктованное властями Украины, имеет своей целью запугать верующих, заставить их отказаться от защиты своей религиозной свободы и святынь и является частью масштабных гонений, развернутых украинскими властями против Украинской православной церкви. Религиозный деятель не может и не должен подвергаться такого рода репрессивным мерам за свои религиозные убеждения", — подчеркнул патриарх Кирилл.
Наместник Киево-Печерской лавры заявил, что не согласен с решением суда
Накануне Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов).
В четверг СБУ предъявила новые обвинения священнослужителю. Ему вменяют повторное нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, а также повторное "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии России против Украины". Санкции статей предусматривают до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался в марте, после того как Министерство культуры разорвало договор аренды и потребовало от монахов покинуть монастырь к концу месяца. Впрочем, как заявлял глава ведомства Александр Ткаченко
, монахи могли бы остаться, если бы согласились перейти в раскольническую ПЦУ.
Митрополит УПЦ Павел призвал представителей религий объединиться
В УПЦ заявили, что расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет.
Верующие по мере сил препятствовали работе комиссии, которая пыталась опечатывать монастырские корпуса, нередко запирая внутри монахов и верующих. В результате задержали не менее четырех прихожан и правозащитницу Викторию Кохановскую. Всех их отправили под домашний арест.
Наместник монастыря митрополит Павел заверил, что братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России. По его словам, ему предлагали снятие всех обвинений в обмен на переход монахов в ПЦУ.
Адвокат наместника Павла заявил, что решение суда является беззаконием